Hinchas de fútbol imputados por contravenciones no podrán ingresar a las canchas

Sobre el "carnet del hincha"

"A partir del año próximo se ampliarán las restricciones a las personas que van a las canchas. Y si con el programa Tribuna Segura, implementado hace un año, ya no se dejaba ingresar a las personas con antecedentes y pedidos de captura, ahora,, confirmó a, el jefe de Seguridad Deportiva de la Policía de Entre Ríos, Horacio Cabaña.En comunicación telefónica con, el funcionario policial indicó que las disposiciones fueron diagramadas en el marco de una reunión realizada en la sede del Consejo de Seguridad Deportiva, en Buenos Aires, y de la que participaron autoridades de la Policía entrerriana."Desde hace un año que fue implementado el programa Tribuna Segura y para el año próximo, cuando comiencen los torneos, estará a disposición la base de datos del Ministerio de Seguridad de Nación, y", ratificó el funcionario policial.En la oportunidad, Cabaña comentó que, "el programa Tribuna Segura permite que a través del escaneo del DNI, salte un alerta donde figura la falta, contravención o deuda que esa persona tenga con la Justicia". De hecho, reveló que,Cuando se le consultó al responsable de Seguridad Deportiva de la Policía entrerriana, qué pasa cuando se descubre a un hincha en infracción con la ley, éste explicó: "Cuando se detecta una persona con pedido de detención o compulsa ante la Justicia, se consulta a ese juzgado y se solicitan directivas al que está a cargo, si se ordena una detención inmediata o se lo notifica que debe presentarse en tal lugar, y por ende no ingresa a la cancha". Y continuó: El hincha "debe acudir al Juzgado que lo requiera para ponerse a disposición y tratar de solucionar ese inconveniente. Si es así, desde el Juzgado se levanta el pedido y queda sin antecedentes".El "carnet o pasaporte del hincha" es una especie de "Fan ID" como el que Rusia lanzó para el próximo Mundial. Se tratará de un documento de identidad especial que, junto con la entrada, será obligatorio para concurrir a los encuentros de visitante de cada equipo. Es decir que sólo tener la entrada con nombre y apellido del comprador -como se apunta a que ocurra en cada club- no bastará para ocupar el asiento adquirido.indicó Cabaña, al tiempo que adelantó que el reempadronamiento, será un proceso que estará a cargo de los clubes, y tardará un tiempo en lograrse. (Elonce)