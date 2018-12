Atropelló accidentalmente a un ladrón con su moto y lo mataron de un balazo

Poco antes de la medianoche del lunes, tres hombres armados asaltaron violentamente una rotisería ubicada en avenida Colón 1.040 de la ciudad de San Miguel de Tucumán y en su huida mataron a un motociclista. Los tres lograron escapar en un auto que estaba estacionado en la esquina, y se llevaron 5.000 pesos y teléfonos celulares.Eran las 23.40. Uno de los hombres, desde la entrada, le apuntó al dueño, Mario Martín Negreido, que estaba atendiendo, y lo obligó a salir. Otro ingresó al local y amenazó a Marta Funes, empleada y cuñada de Negreido, y a dos clientes, un hombre y un adolescente. El otro delincuente comenzó a quitarles los celulares y recogió los $ 5.000 que había en la caja.Cuando entraron los asaltantes, Marta y un sobrino retrocedieron hasta la cocina, detrás del local comercial. El joven se armó con un palo de escoba que encontró y golpeó al intruso. Acto seguido atacó al hombre en la ventana del local. "Se veía que el tercero tenía a Martín a punta de pistola mientras este le decía que ya le había entregado todo" dijo una testigo que pidió reserva de su nombre.y quien que conducía la motocicleta, Jorge Horacio Moyano y su acompañante, su prima, Paula Figueroa, cayeron al piso.en calle Olleros 1.050 cuando se cruzaron con los delincuentes en el cruce de Colón con calle Alsina."Nos encontramos con estos chicos que iban persiguiendo, llevaban armas", dijo Paula. "Los perseguían, parecía que habían asaltado. Salían (de la rostisería) y la gente de ahí los iba siguiendo. Ellos no miraban hacia adelante, miraban hacia atrás., añadió.A pocos metros estaba estacionado el Fiat Siena blanco (sin chapa patente) de los ladrones y en él huyeron por Alsina hacia el Oeste.Una ambulancia del 107 pasó por la avenida poco después de producido el encuentro. Inmediatamente llevaron a Moyano al hospital Padilla. Ingresó con la herida de bala en el pecho y a la 1.30, mientras era operado, falleció.María Lizárraga, tía de Moyano y madre de Paula, no podía creer lo sucedido. "Se dieron vuelta y se encontraron con la balacera que nada tenían que ver. ¿Por qué ellos pueden andar libremente por la calle y nosotros tenemos que andar escondiéndonos? No hay derecho", comentó.María adelantó a al diarioque la familia planea convocar a marchas en pedido de justicia por Jorge. "Esto no se va a quedar así", condenó. "La marcha la vamos a hacer hasta que haya justicia".Poco se sabe hasta ahora de los asaltantes. Los allegados al comerciante pidieron reserva de su identidad porque temen represalias de los delincuentes que, creen, podrían ser de la zona. En un parte policial firmado por el comisario Bernadal, de la seccional 3a, se da cuenta de que "durante toda la madrugada ser realizaron recorridos por la zona de residencia de 'un tal Mojarra'", con personal de Infantería y Delitos Telemáticos, con resultado negativo.