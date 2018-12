Ofrecía dinero y celulares a nenas a cambio de "amigas para jugar en la cama"

Foto 1/2 Foto 2/2

Un nuevo caso de grooming fue denunciado en las redes sociales de Concordia. En esta oportunidad es un sujeto que, a través de Facebook, contactó a una nena ofertándole sumas de dinero y hasta un celular si podía presentarle otras nenas menores de entre 8 y 10 años.



El sujeto comienza la charla diciéndole a la nena: "Hola que haces linda, hacemos algo, estás acostada, no tenés alguna nena para mi amiga, te regalo un celular nuevo", le escribió.



Luego le pregunta si tiene amigas: "de qué edad son las nenas, linda", a todo esto la nena le pregunta al sujeto de donde es y este responde, "de Concordia, de verdad de te doy 2.000 pesos si me conseguís una sola para pasar el rato", "una nenita quiero para jugar en la cama de 8 a 10 años".



Luego vuelve a insistir y le ofrece un celular de alta gama en una fotografía, "no tenés alguna nena para mi si me conseguís una te regalo el celular, queda entre yo y vos".



El caso fue difundido por el diario El Sol de Concordia, que además dio cuenta que el perfil en cuestión, había sido levantado cuando dicho medio cerró la edición. Sobre el grooming La palabra grooming se usa para describir casos de acoso a menores a través de Internet. Un adulto trata de engañar a un menor para poder conseguir fotos, videos o incluso coordinar un encuentro, como sucedió hoy en Palermo, cuando el padre de una nena de 11 años se hizo pasar por ella para atacar a un acosador.



El grooming se puede dar a través de cualquier medio digital que permita la interacción entre dos o más personas, como redes sociales, correo electrónico, mensajes de texto, sitios de chats, páginas de juegos en línea, entre otros. Consejos para los padres - Lo mejor y más efectivo es conversar con los hijos sobre cómo se presenta y en qué consiste el grooming, el ciberacoso sexual.



- Identificar juntos cuáles son los peligros y hablar sobre cómo evitarlos.



- Informarse sobre las redes sociales que usan los chicos, aprender a utilizarlas y saber cuáles son sus características para anticipar situaciones de riesgo.



- Usar herramientas de control parental para impedir el acceso de los chicos a contenidos en la web que no sean convenientes para ellos.



- Estar atentos a los estados de ánimo de los chicos. Ansiedad, temor y aislamiento pueden ser síntomas de que están siendo víctimas de violencia, abuso, extorsión.



- Observar si apagan un dispositivo cuando alguien entra en la habitación o se sobresaltan.



- Si el grooming ya se concretó, hacer la denuncia en la comisaría o una fiscalía es la conducta más adecuada. Es un delito que tiene una pena de 6 meses a 4 años de prisión y hay un cuerpo especializado en la policía.



- No borrar los mensajes ni bloquear las direcciones porque esto dificultará la identificación del acosador.



- Los chicos son víctimas de un abusador, un pedófilo, un experto en engañar y manipular. No tienen que ser castigados, merecen contención.



- Depende lo que haya pasado, necesitarán atención médica o psicológica.