Dueño de conocido restaurante de Mar del Plata fue asesinado por su ex suegro

Uno de los dueños de la afamada firma gastronómica Manolo fue asesinado este martes a balazos por su ex suegro en la cochera de un edificio en el barrio La Perla, de Mar del Plata.Todo ocurrió durante la mañana en el edificio Boghoss II, situado en la calle Libertad al 3300, esquina Salta, donde trabajaban la Policía y el fiscal Alejandro Pelegrinelli para determinar lo que sucedió.Juan Manuel Santurian, empresario uruguayo de 60 años, tenía un departamento en el primer piso y, de acuerdo a los investigadores, fue asesinado por su ex suegro, Miguel Ángel García (70), quien vivía allí y luego se suicidó de un tiro en el pecho.En la escena del hecho se halló una pistola calibre .40 y al menos tres vainas servidas."Hay registros de cámaras (de seguridad) que permiten algunos tramos de la secuencia, pero no la secuencia final", comentó Pelegrinelli a la prensa."Nos encontramos con una escena de homicidio y suicidio posterior, con un agresor que resultaría seria Miguel Angel García, ex suegro de Santurian, y con el cuerpo de Santurian, que habría recibido entre tres y cuatro impactos de arma de fuego en el pecho", expresó el fiscal.Las autopsias a los dos cadáveres se realizarán esta tarde, aunque la secuencia quedó clara para los investigadores.Pelegrinelli dijo desconocer "la historia de conflictos entre ambos", aunque señaló que García "en los próximos días se iba a retirar a otro domicilio".Según las fuentes, García esperó al empresario en su Peugeot Partner, en la zona de cocheras. Cuando la víctima llegó para subirse a su Mercedes Benz, la acribilló.Santurian era uno de los dueños de Manolo, una cadena famosa por sus churros y otros productos gastronómicos. El empresario estaba a cargo del negocio en Miami, Estados Unidos, donde viven sus hijas. La firma cuenta con varios locales en distintos países y más de 200 empleados desde 1979. Además, era inversor inmobiliario y el edificio Bhogoss figura entre sus activos. Fuente: (Clarín).-