Incautaron un cargamento de marihuana y detuvieron a cinco narcos

Foto: Incautaron un cargamento de marihuana en Misiones Crédito: El Territorio

Mediante un allanamiento en Posadas, Gendarmería Nacional frustró la maniobra narco y, además de incautar la droga, culminó una investigación de seis meses con la detención de cinco narcotraficantes que están ahora a disposición del Juzgado Federal de la capital de Misiones.

Según pudo saber el diario El Territorio en base a fuentes ligadas a la pesquisa, la investigación y el procedimiento estuvo a cargo del Escuadrón 8 Alto Uruguay, de Concepción de la Sierra, bajo la coordinación de la Fiscalía Federal. El pesaje oficial, que terminó en horas de la noche, arrojó un total de 520 kilogramos de marihuana distribuidos en 654 panes.



El búnker de la organización es era un casa rodeada de muros ubicada en una esquina de la calle Humberto Pérez, en el barrio Luis Piedrabuena, a unos 600 metros de la avenida Quaranta. Se trata de un inmueble alquilado, pero los investigadores aclararon que el dueño del lugar no estaba al tanto de lo que allí sucedía.



Entre los detenidos hay un paraguayo, posadeños y correntinos, quienes buscaron huir por los muros cuando ingresaron los gendarmes, aunque no fueron muy lejos. Incluso uno de ellos se lastimó las plantas de los pies debido a que pisó las chapas calientes de los techos de los vecinos.



Todos esperaron esposados en sillones mientras se desarrolló el operativo. Esperarán determinaciones de la Justicia alojados en una celda en el Escuadrón de Concepción y hoy o mañana serían trasladados nuevamente a la capital para la audiencia indagatoria.



Justamente a Corrientes iba a ir la droga, en vehículos también secuestrados que fueron alquilados en Posadas: un Peugeot 208 y un 307, de la misma marca.



Al parecer los autos no iban a ser modificados, debido a que no pertenecían a la organización e iban a viajar poco más de 350 kilómetros, hasta Paso de los Libres.



Se cree que Libres era solamente un lugar de paso o concentración y que luego el cargamento iría a una gran urbe de -por ejemplo- Buenos Aires o Santa Fe.



Larga investigación

Según indagó este medio, la pesquisa empezó hace varios meses con trabajos de campo. Si bien no trascendieron mayores detalles para no entorpecer el avance de la causa, primero se obtuvieron datos a cuentagotas, pero que dio los indicios a los investigadores de que estaban delante de una organización.



Se fueron incorporando elementos que acreditaban la tesis hasta que la Fiscalía Federal recepcionó los informes preliminares y ordenó las medidas a tomar tendientes a la generación de pruebas. Luego se establecieron perfiles y se pincharon teléfonos. Así las escuchas telefónicas en vivo hicieron el resto y todo terminó ayer con la irrupción en la vivienda.