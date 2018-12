Trasladaban en moto más de tres kilos de droga y los detuvo la Policía Federal

Foto: Trasladaban en moto más de tres kilos de droga Crédito: La Calle

Personal de Policía Federal, pertenecientes a la brigada de Concepción del Uruguay, detuvo anoche a un hombre y una mujer con tres kilos y medio de marihuana en su poder.



La pareja, de 18 y 19 años de edad, circulaba en una moto marca Yamaha al momento de ser visualizados por agentes de la federal, quienes realizaban una recorrida de rutina en las inmediaciones del cementerio de Concepción del Uruguay.



Los oficiales no contaban con ninguna información previa, pero ante la sospecha de que algo sospechoso estaba ocurriendo, intentaron detener la marcha de la motocicleta. La pareja intentó escapar y fueron alcanzados en la esquina de las calles 9 de Julio y Tófalo.



Los detenidos intentaron descartar tres panes de marihuana prensada y una porción extra de la misma sustancia que estaba envuelta en una bolsa de color blanca. Debido a la cantidad de droga, no fue complicado el trabajo para encontrar el material probatorio de la detención.



En la esquina donde finalizó la persecución, funciona un taller de chapa y pintura de autos. Debido a que los delincuentes llegaron hasta ahí con fines de esconderse, debió asistir al lugar el dueño del comercio.

El responsable del taller no tiene vínculo alguno con los jóvenes delincuentes. Si bien la Policía Federal tomó el control de la situación, se pudo observar al dueño del taller que se lamentaba por lo bajo: "¿Justo acá se quisieron meter?", publica el diario La Calle.



La pareja de jóvenes quedó detenida en la dependencia de Policía Federal. Los mismos, quedaron a disposición del juzgado federal a cargo del doctor Pablo Seró y serían indagados posteriormente por el secretario primero doctor Barraza.