Muerte en Capibá: Piden imputar a los policías por indicios que los complican

Imputación e indagatoria

Dos hipótesis

1- A favor de los policías

Distancia, visión e impactos de bala

2- Contra los policías

Trayectoria del disparo

Sobre los disparos

Realizadas por la PER

El dermotest no apto

Mangas sin rastros

Pruebas sobre las armas

¿Arma que fue limpiada?

¿Obstaculización?

La solicitud de la familia Gusmán

Declaración por homicidio

A dos meses y medio del asesinato de Gabriel Gusmán, en un procedimiento policial que generó diversas opiniones y dudas, los abogados de la familia de la víctima, consideran que se debe imputar a los dos policías que estuvieron detenidos y que fueron liberados en medio de aplausos de unos 30 integrantes de la fuerza y llevados a sus domicilios tras un cortejo de más de 10 móviles de la fuerza.El próximo feriado por Navidad, se cumplirán tres meses del día en que Gabriel Gusmán cayó muerto de un tiro por la espalda en el barrio Capibá. Los abogados querellantes José Iparraguirre y Lucía Tejera, presentaron formalmente un pedido a los fiscales Gonzalo Badano y Francisco Ramírez Montrul,En esa línea, Iparraguirre y Tejera solicitaron quey de ese modo, se allane el camino de cara al juicio oral y público, situación en la cual se determinará,"Al entender de esta querella se han colectado en la Investigación Penal Preparatoria (IPP) sobrada evidencias para sospechar suficientemente", expresaron los abogados de la familia de la víctima en la presentación a la que accedió1- Que los policías-y por ende, enmarcados en la ley- o;2-, en el cual los policías deben ser juzgados y condenados por abusos en su obrar.La tesis defensiva de los policías: "La primera hipótesis encontraría sus fundamentos en las declaraciones de M.O., L.E.G., M.R.C., S.G.G., E.A.P. y J.O.; quienes refieren que en la persecución policial Gusmán, efectúa disparos hacia el móvil policial. No podemos dejar de señalar,sobre lo acontecido. Todos ellos, pertenecen o guardan relación familiar o de amistad, con el"."Es dable apreciar, según el informe de planimetría de GNA, las fotografías y el croquis del lugar de los hechos, de lo que se puede inferir que dificultó una correcta visión de lo sucedido, y poder escuchar con certeza lo que se decía. Como el Ministerio Público sabrá observar, la divergencia de los relatos sobre la cantidad de disparos que supuestamente, efectuara Gusmán hacia el móvil policial,. A esta altura cobra relevanciaque realizaba la persecución, tal como se desprende de las Actas Policiales de Inspección", explicaron los querellantes.En cuanto a la tesis del caso sostenida por la querella, esta cuenta con elal lugar donde se desarrolló el desenlace de la muerte de Gusmán, indicó. Entre ellos, está el testigo clave que, obrar en las instancias donde Gusmán cayó abatido. Además, los querellantes"Está probado que la muerte de Gabriel Gusman 'se produjo por destrucción de masa encefálica por pasaje de proyectil disparado por arma de fuego y'", señalaron los querellantes citando la autopsia que está en el expediente.Luego, los abogados analizaron las pruebas respecto a los disparos de los policías. Según explicaron,: "Las dos vainas secuestradas fueron disparadas por las pistolas calibre 9 mm pertenecientes a los funcionarios policiales". Se trata de las pistolas Nº 422468 (perteneciente a Ibalo, identificada como Nº 1) y la Nº 251360 (perteneciente a Molina, identificada como Nº4)."Tal vez el indicio para determinar al autor del disparo que causara la muerte de Gusmán se desprenda del cotejo entre la planimetría realizada por el personal de la P.E.R.,, que fuera levantada sobre calle 941, en cercanías de lugar donde se perpetrara el disparo que terminara con la vida de Gabriel Gusmán y la Pericia Balística de Gendarmería que prescribe que provino de la pistola Número de Serie 251360", agregó el escrito de la querella.Después hicieron énfasis en las dudas que generan las pericias de la causa. Cabe recordar que si bien los fiscales dispusieron que las pericias sean realizadas por Gendarmería Nacional para evitar que prime el espíritu de cuerpo de la Policía de Entre Ríos que no puede investigarse a si misma,de los actores centrales de un hecho. El motivo fue que: "Como la acusación pública sabrá observar, resulta al menos llamativo que el informe de dermotest sobre las manos de los imputados refiera que: '? las muestras no fueron analizadas por esta División debido a que, mediante microscopia electrónica de barrido. Esto se debe a que el pegamento que se emplea en las cintas adhesivas de uso comercial enmascaran las partículas que podrían encontrarse produciendo falsos negativos y además, el exceso de adhesivo genera estática sobre la superficie impidiendo obtener imágenes y sus respectivos espectros de dispersión de energía de rayos x'".Luego, advirtieron sobre, que tiene que ver con lo analizado en: "Asimismo es llamativo que la Pericia 90761 determine que: 'Las muestras 1 a 5'. Es deciral momento del homicidio (Muestras 2 y 3) y(Muestras 4 y 5)". A pesar de que, ninguna de las prendas analizadas dio resto de pólvora.También sembraron dudas: "Es llamativo que del informe balístico Nº 6210 se determine que; aunquemarca FM HI POWER, modelo M95 CLASSIC, calibre 9 mm, Serie Nº 422468"."Y por último, es llamativo que la pericia Nº 6210 determine que : el arma de fuego Número de Serie 251360 ha percutido la vaina servida dubitada Nº 4; a pesar de determinar que la pistola marca FM HI POWER, modelo M95 CLASSIC, calibre 9 mm, Serie Nº 251360 no presente restos de deflagración en su caño", expresaron.Es decir,: "Vale preguntarse", acusaron los querellantes.En esa línea,que intervino en las primeras actuaciones,Nº 251360; lo que podría tipificar en el delito de encubrimiento", señala la presentación de los abogados de la familia de la víctima, según publicóen el presente caso,'. Interpretando, como lo señala la doctrina dominante que: 'Las acciones del funcionario en servicio están acotadas a la necesidad y a la proporcionalidad'., donde al momento de efectuaro de terceros. Porquede autoridad o cargo por parte de los policías,; el obrar conforme a derecho de los funcionarios policiales debió ser el arresto, la colocación de esposas, y el traslado a Tribunales a fin de ponerlo a disposición del Ministerio Público Fiscal y del Juez de Garantías.en su presentación ante el Ministerio Público Fiscal para que se impute a los policías y sean citados a indagatoria.En esa línea, pidieron: "Para dilucidar qué fue lo que realmente sucedió el día 25 de septiembre de 2018 es imprescindible realizar el debate oral, porque aun en la hipótesis de que exista una causa de justificación como la legitima defensa,"."Por lo tanto, y dado el tiempo transcurrido ?más de 2 meses-, tipificando el hecho en los artículos 80 inciso 9 y 41 bis del Código Penal, lo que así solicitamos en virtud del artículo 231 del CPPER". Fuente: (Análisis).