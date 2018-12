La joven realiza la venta ambulante de productos de limpieza. La última vez que su familia tuvo contacto con ella fue el miércoles al mediodía.



Fue la propia madre Julieta Antunez, de 15 años, la que realizó la denuncia en la Policía y ahí comenzó una exhaustiva búsqueda, que todavía no ha dado resultados concretos.



La joven, que vive en la zona del Estadio Municipal de la ciudad de Gualeguaychú, no tiene teléfono celular, pero sí cuenta de Facebook, y permanece activa.



Aunque no se descarta ninguna línea investigativa, desde la Policía se cree que la menor no salió de la ciudad. Intervienen en la investigación la fiscal Lucrecia Lizzi.