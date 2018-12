Repudiable: Cuatreros robaron vaquillas de una Escuela Agrotécnica

Dolor en la comunidad educativa

No es la primera vez

Cuatreros robaron dos vacunos de la Escuela Agrotécnica Nº 36 "José Campodónico" de Chajarí, los que eran utilizados por la institución educativa para las prácticas de sus alumnos. Uno de los animales fue faenado en el lugar y los restos quedaron esparcidos, según se advierte en las imágenes."Tenemos un grupo de vaquillas y vacas de la raza Hereford y, aprovechando las inclemencias del tiempo de la noche del pasado martes, cuatreros ingresaron al predio y, una de las vaquillas directamente desapareció, en tanto que otra fue faenada en el lugar. No se pudieron llevar todo, sino que se llevaron los cuartos y los costillares de la vaquilla faenada", explicó a, uno de los docentes, Jorge Benítez Pizzio."Por la manera en que fue encontrada la vaquilla faenada, evidentemente se trata de una persona experimentada. El animal fue desnucado y, posteriormente, faenado en la zona en la que están los postes de alambrado. Al otro animal lo llevaron, pero lamentablemente no hay rastros y tampoco rompieron el alambrado", detalló el docente."Los animales tienen caravana y la marca de la escuela pero, sin dudas lo que más nos duele es saber que se trata de animales con los que los chicos hacen sus prácticas. Estas vaquillas habían sido inseminadas hace un mes y medio", precisó Pizzio.A su vez, el docente subrayó que "a la escuela le cuesta mucho sacrificio y trabajo lograr esto. A los chicos los entusiasma mucho el hecho de desarrollar actividades prácticas, por lo que también está dolidos por esta situación"."Lamentablemente no es la primera vez que nos roban. Hace tiempo que nos vienen 'castigando' y, en una oportunidad, nos robaron corderos. En otra ocasión nos sustrajeron gallinas de raza, y hay que tener en cuenta que se trata de animales con los que los chicos trabajan", manifestó Pizzio."Siempre hacemos las denuncias policiales, como corresponde, pero nunca se llega a dar con los responsables de estos ilícitos", evidenció el docente.