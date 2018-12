Pena de 13 años para policía que hirió a su ex pareja y apuñaló a su ex suegra

Video: El relato del policía juzgado por apuñalar a su ex suegra y herir a su ex pareja

Cristian Antiqueo fue condenado a la pena de 13 años de prisión efectiva por los delitos de Tentativa de femicidio contra una mujer en situación de violencia de género, Tentativa de Homicidio Simple, Amenazas calificadas, Desobediencia judicial y Violación de domicilio, en concurso real, todo en un contexto de violencia de género.El Tribunal integrado por Carolina Castagno, Alejandro Gippo y Gervasio Labriola hizo lugar al pedido de prisión preventiva solicitado por la Fiscalía a cargo de Leandro Dato, hasta que la sentencia quede firme y dispuso su alojamiento en la Unidad Penal Nº1 de Paraná, pudo saberel programa que se emite porTras dos audiencias en las que los testigos abonaron la hipótesis de Fiscalía, desde Río Negro y a través de videoconferencia, Héctor Budini, quien fue su abogado cuando el imputado llegó a Paraná tras dejar su casa y sus bienes en General Roca, sostuvo que Antiqueo participó de varias mediaciones para intentar tener una comunicación y un régimen de visitas con su hija, pero fracasaron porque las partes no se ponían de acuerdo. Incluso recordó que se logró un régimen de visitas provisorio en el Juzgado de Familia, estableciéndose días y horarios, que fue contestado por Luna estirando el proceso, pero añadió que no se cumplía según lo dispuesto por la jueza. En este sentido, dijo que "había falta de colaboración de la otra parte". El letrado recordó que previo a aquello, inició una demanda penal por impedimento de contacto y sostuvo que Antiqueo estaba preocupado porque no podía ver a su hija, por eso se instaló en Paraná".En tanto, Daniel Ambroggio, psiquiatra que atendió a Antiqueo a partir de 2017 y es perito del Poder Judicial de Río Negro desde 1992, sostuvo que "por la patología podría, por su cuadro clínico, encontrarse, en el momento del hecho, con una afectación de las facultades mentales o alteración morbosa de sus facultades". El psiquiatra remarcó el modo condicional del verbo poder. También dijo que coincidía con el informe que realizaron las peritos psicóloga y psiquiatra del Cuerpo Médico Forense de Tribunales de Entre Ríos. El fiscal creyó advertir una contradicción entre lo que acababa de decir Ambroggio, puesto que sus dichos impactaron en la línea de flotación de la hipótesis acusatoria y fortaleció la de la defensa, que planteó que Antiqueo podía ser inimputable. Sin embargo, el testigo reiteró: "En el informe y en lo que digo, hablamos de lo mismo. Estoy de acuerdo con el informe".Durante el juicio también prestaron su testimonio, dos amigos del policía de General Roca. Diego Pacheco y Roberto Pacheco. Ambos dijeron conocer a Antiqueo desde veinte años atrás. Lo describieron como "un buen pibe" y opinaron que la relación entre aquel y Luna era "normal". No todo fueron atisbos de alivio para el imputado. También por videoconferencia declaró Mariela Lobo, amiga del sur de Luna. Lobo fue quien ayudó a Luna a "escapar" de General Roca para venir a Viale. La testigo ratificó el testimonio de su amiga. Dijo que Antiqueo era celoso y que Luna dejó de salir y juntarse con ella desde que se juntó con el imputado. También dijo que Luna estaba muy angustiada y que tenía miedo, aunque afirmó que aquella nunca le confió que quería separarse. También recordó que Antiqueo la fue a ver cuando Luna se retiró de General Roca con la niña para preguntarle si su pareja estaba en su casa. Lobo sostuvo que lo vio "sorprendido", y añadió que "no se la esperaba".Antiqueo fue juzgado por herir a su ex suegra y golpear a su ex pareja el 15 de noviembre de 2016, alrededor de las 19. Ocurrió tras ingresar a la casa de aquella en Viale, saltando un portón a pesar de que había sido notificado minutos antes, en la Comisaría local, sobre la prohibición de acercarse a la vivienda. El incidente culminó con la llegada del grupo COE de la Policía de Entre Ríos, que ingresó a la casa y logró aprehenderlo.