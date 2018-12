Abrió la puerta de la camioneta y un motociclista la chocó

Foto 1/2 Foto 2/2

Minutos después del mediodía del miércoles se produjo un accidente de tránsito en calle Ramírez, pasando San Luis, en la ciudad de Concordia.



El siniestro ocurrió cuando un empleado de una firma avícola de la localidad de San Salvador estacionó una camioneta Toyota Hilux y, al abrir la puerta para descender, la misma fue embestida por un motomandado que pasaba por el lugar, en el mismo sentido.

Producto del violento encontronazo, el conductor del rodado menor fue llevado en una unidad sanitaria del 107 al hospital Delicia Concepción Masvernat con lesiones de consideración, en tanto que el conductor de la pickup, sin salir de su asombro por la proximidad en que el motociclista intento sobrepasar la camioneta, dijo: "Si yo sacaba una pierna para bajar me la arrancaba. No alcancé a abrir del todo la puerta que sentí el golpazo".



Del mismo modo, el trabajador avícola prosiguió: "el hombre que manejaba la moto, que tendría unos 40 años, aparentemente estaba bien, estaba consciente de lo que había pasado. Lo entiendo él porque es un laburante igual que yo y bueno son cosas que pasan y menos mal que aparentemente son solamente daños materiales pero me quedó eso de que si sacaba la pierna me la arrancaba", reflexionó el conductor de la camioneta en diálogo con El Sol.