Una mujer radicó denuncia por "amenazas de una familia vecina"

Antonella vive en barrio Santa Rita de Paraná. Este miércoles por la tarde se presentó en Fiscalía de Violencia de Género para pedir "medidas urgentes".



"Me amenazaron con fusilarme en la puerta de mi casa, soy hija de un policía y a ellos le molesta porque no pueden vender droga, tranquilos", comenzó relatando la mujer. En el mismo sentido relató: "Creen que yo voy a agachar mi cabeza, en abril me fui a vivir ahí, les molesto, por eso hacen lo que hacen. A mis nenas las tengo con psicólogo, estuvieron dos semanas en el mes de septiembre sin ir a la escuela, por el miedo a que les pase algo al salir a la calle".



Mencionó que en repetidas oportunidades ha realizado denuncias por "amenazas". Dijo que "hay una restricción vigente hasta el 20 de enero", pero según expresó: "no la respetan".



"Tienen cinco casas en una solo cuadra. Esto es calles Los Ceibos y María Rodríguez Ortiz, viven enfrente de mi casa. Ellos quieren que me vaya de ahí", aseveró.



Indicó, en tanto, que los vecinos de la zona no se animan a denunciar: "La gente no se quiere meter, hay mucha gente en el barrio que consume, para ellos es como ir a comprar un caramelo".



La mujer manifestó que este miércoles, al volver de comisaría novena, tras radicar una nueva denuncia por amenazas, "me estaban esperando varios integrantes de esta familia para golpearme. Me agarraron de los pelos, me tiraron piedras. Mi mamá recibió un culatazo en la cara, uno de ellos efectuó dos disparos, corriéndolo a mi padrastro, que se tuvo que ir en el auto".



Antonella concurrió luego de estos hechos a la Unidad de Violencia de Género a pedir que "tomen medidas urgentes". Elonce.com.