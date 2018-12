Intendente acusado de trata fue absuelto porque desaparecieron las pruebas

El Tribunal Oral Federal (TOF) de Santa Rosa anuló el lunes el juicio contra Jorge Luis Cabak, acusado de ser partícipe necesario del delito de "trata de personas" y de "incumplimiento de los deberes de funcionario público". Cabak no es uno más en Macachín, La Pampa: es el intendente de ese pueblo, donde funcionó hasta 2011 "La Chicho Show". La decisión del jurado no se debió a falta de pruebas sino a que los elementos que podrían haber ayudado a la condena de los acusados desaparecieron. Son treinta y seis cassettes con escuchas telefónicas.Para los integrantes del TOF, Pablo Díaz Lacava, José Triputti y Marcos Aguerrido, no fueron suficientes como sustitutos las transcripciones de esas escuchas. El fiscal federal Leonel Gómez Barbella había pedido 6 años de prisión para el intendente de Macachín, pero lo sobreseyeron por esa y otras irregularidades en el proceso.Los jueces también absolvieron al excomisario del pueblo, Hugo Mario Iglesias, los supuestos dueños del prostíbulo, Luis Daniel De Luca y Esmundo Blas, el regenteador, Leandro Ariel Otero, el responsable de captar a las víctimas, Oscar Moya y al hijo de uno de los socios, Maximiliano De Luca.La investigación tuvo dos impulsores. Adriana Zapico, como fiscal federal subrogante, puntualizó en su dictamen: "(Cabak) Conocía cabalmente lo que sucedía en el local nocturno, pero mantuvo la habilitación municipal y firmó las libretas sanitarias de las prostituidas". Gómez Barbella, que la reemplazó este año, fue el fiscal de juicio.La maniobra, que los jueces descartaron por la pérdida de los cassettes y no porque no estuviera demostrada, consistía en captar mujeres de la Argentina, Paraguay y República Dominicana, rotarlas por prostíbulos de La Pampa y Buenos Aires y cobrarles comida, alojamiento y traslado para que se endeudaran con sus propios explotadores sexuales.Eso no fue todo. Una persona, bajo reserva de identidad, aportó un dato a los investigadores: que en "La Chicha Show" habían enterrado a María de los Ángeles Verón. "Marita" fue vista por última vez el 3 de abril de 2002 en San Miguel de Tucumán.El exfiscal de Santa Rosa, Juan José Baric, también ex subsecretario de Política Penitenciaria bonaerense, explicó a: "Hicimos excavaciones en ese lugar, también en 'Good Night', trabajó el equipo de Antropología Forense de la Corte Suprema, pero solo encontramos huesos de animales".Por su parte, Susana Trimarco, mamá de "Marita" Verón, le contó a este sitio lo que vio allí: "Gracias a Dios, la ropa y la cadenita que encontraron no pertenecían a mi hija. Muchas chicas pasaron por allí. No se pueden escapar. Las tienen bajo amenaza. Los tipos que consumen eso son del entorno político. Esa provincia es un nido de proxenetas".El mismo lunes, al conocer el fallo absolutorio, el fiscal Gómez Barbella solicitó investigar qué pasó con los 36 cassettes que guardaban las escuchas telefónicas y complicaban al intendente, el excomisario y los otros enjuiciados. El tribunal hizo lugar a la demanda. Eso, o una posible apelación a Cámara Federal de Casación Penal, podría relanzar el expediente.Sin embargo, los tiempos de la Justicia ya juegan a favor de los acusados. Cabak, que asumió en 2003, dejó trascender la semana pasada en, incluso antes de la anulación, que buscará el próximo año su quinto período como intendente de Macachín.