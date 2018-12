Por ser madre de menores, cumplirá prisión domiciliaria mujer que vendía droga

Es una de las razones en las que se apoya la normativa para conceder a las mujeres la prisión domiciliaria. Este caso no fue la excepción, el fiscal Fabio Zabaleta confirmó que Roxana Yolanda Gómez deberá cumplir con el arresto en su propia casa, sin alejarse de sus hijos, luego de que el viernes último en un allanamiento le encontraran varios cebollines de cocaína y elementos para el fraccionamiento y corte de la droga.También el mayor de sus hijos Fernando Alves, de 18 años, calificado como imputable, correrá la misma suerte que su mamá. Es decir quedará preso en su casa, sólo que en su caso ya hay una condena previa por robo, por lo que su situación sería aún más complicada.La decisión corresponde al juez de garantías, el Dr. Darío Mautone, de permitirles a ambos estar presos en su domicilio de calle Castelli al 400, en pleno barrio Ex Aeroclub, de Concordia. De esta manera, no hizo más que convalidar el acuerdo previo al que habrían llegado el defensor de la mujer y su hijo, el Dr. Pedro De La Madrid, y el fiscal de la causa Fabio Zabaleta, con vistas a un juicio abreviado, donde admitirían su culpabilidad y serían condenados de manera condicional.Fuentes tribunalicias confirmaron aque también el esposo de la mujer y padre del joven, de apellido Alves, iría camino al "abreviado", aunque su participación en el narcomenudeo sería menor.Lo resuelto este lunes en los Tribunales de Concordia es una instancia más de una historia que arranca allá por el mes de junio de 2018, cuando la policía inició una investigación de la casa de los Alves, lo que se denomina un "estado de sospecha", por la probable comercialización de estupefacientes.La vigilancia de la policía posibilitó arribar a indicios firmes de que efectivamente en esa casa se vendía droga y es por ello que el viernes último los uniformados allanaron tanto el domicilio de calle Castelli como otro, ubicado en la inmediaciones, perteneciente a un hermano de la mujerTanto en un lugar como en el otro se encontró droga. En uno, 18 cebollines de cocaína y elementos para armar 30 más. En la otra vivienda, 12 cebollines, elementos de corte, pastillas con las que se estira la droga, bolsitas y tijeras.