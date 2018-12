Anciana recibió una brutal golpiza en una entradera y lucha por su vida

Foto 1/2 Foto 2/2

Dolores Encina, de 84 años, permanece internada en el sector de terapia intensiva del Hospital Central de Reconquista luego de ser víctima de una violenta entradera a su casa ubicada en el barrio Noreste.



El hecho que conmociona a toda la sociedad reconquistense se produjo en el mediodía del domingo y se cree que fueron dos los sujetos que accedieron al interior de la casa de la abuela para enseguida molerla a golpes, al punto que quedó tirada inconsciente en el suelo.



Ni autoridades competentes ni la comunidad en su conjunto atinan a explicar tamaña saña para con una persona indefensa y querida en el barrio.



Dolores fue hallada sentada en el baño por un ex yerno, completamente desnuda y muy golpeada; restos de sangre y cabellos estaban desperdigados en la pieza donde dormía.



Sin piedad



Primeramente, el familiar directo había llamado a la casa como habitualmente sucede, pero se alarmó al ver que no atendía y decidió llegarse hasta la casa para ver qué ocurría.



Allí dio con un cuadro realmente dantesco: hematomas en varias partes de la cara y el cuerpo y más signos de violencia que los ladrones ejercieron sin piedad en el cuerpo de la octogenaria.



De inmediato, fue trasladada al nosocomio local. Se le diagnosticó estado de shock y fractura de cráneo. En el lugar, trabajó el personal de la División Científica Forense Región 4 Reconquista y PDI.



Dinero y un televisor



Pudo saberse en el marco de la investigación penal que lleva adelante la Justicia, que los familiares confirmaron el robo de dinero y un televisor.



Al respecto, la policía de Reconquista informó que siendo las 13 del domingo 9 de diciembre de 2018, "personal policial se constituyó en calle Colón al 445 donde se entrevistaron con el ex yerno de la abuela, el señor Edgardo Peralta, quien manifestó que acudió al domicilio de Dolores Encina por que no respondía a sus llamados".



Al ingresar a la vivienda la encontró "sentada en el inodoro del baño desnuda y recostada contra la pared con el rostro totalmente desfigurado y ensangrentada", producto de una feroz paliza que recibió, en estado de inconsciencia y con graves lesiones, que determinaron su inmediata internación en el Hospital Central Reconquista en terapia intensiva.



En el lugar, "notaron la faltante de un televisor y algo de dinero", hasta el momento.



Aprehendido



En tanto, anoche el MPA Reconquista informó que en un trabajo conjunto de la PDI y el fiscal Dr. Aldo Gerosa se procedió a la aprehensión de Isaías G., domiciliado en barrio La Cortada, como presunto autor de los hechos que se habrían desarrollado entre la 1 a las 6 del día domingo 9 de diciembre en el domicilio de Dolores Encina, en calle Colón 445 de la ciudad de Reconquista.



La pesquisa realizada por personal policial pudo determinar elementos indiciarios que permiten establecer que el joven de 22 años habría sido el autor del hecho, secuestrándose elementos que pertenecían a la víctima. El fiscal interviniente determinará en las próximas horas la situación procesal del aprehendido. (El Litoral)