"Robaron todo lo que pudieron, hicieron destrozos en la sala de profesores y se llevaron un pava eléctrica y otros elemento, realmente nos indigna", expresó un docente de la escuela Augusto Niez, ubicada en Alvear y Los Viñedos de la ciudad de Concordia.



En pleno recuperatorio expresaron su malestar por el robo. "No es la primera vez que entran a la escuela, se hizo la denuncia en la Comisaría Sexta, acá no van a encontrar nada de valor, pedimos que la policía haga más patrullajes".



La seccional sexta está en La Bianca es una jurisdicción muy grande la que tiene para cubrir, "si esto sigue así no sabemos qué va a pasar en las vacaciones", afirmaron a El Sol.