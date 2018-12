Pidieron justicia por joven fallecido en un accidente en la ruta

Policiales Conductor que chocó y mató a motociclista podría ir preso por cinco años

Este lunes por la mañana, familiares de Franco Sosa, junto a la presencia de Andrés Almeida, se manifestaron frente a Tribunales para pedir justicia y denunciaron que el imputado anda en libertad y que nunca le retiraron el carnet de conductor. Almedia era el joven que conducía la motocicleta cuando el domingo 30 de septiembre pasadas las 7 de la mañana, a la altura del kilómetro 8,5 de la ruta nacional 015, fueron embestidos desde atrás por una camioneta Dodge Ram- Ram que era conducida por Carlos Negri, donde producto del impacto falleció el joven Sosa de 17 años.Sobre el accidente, Andrés Almeida, quien conducía el rodado menor dijo que "lo único que me acuerdo es que la camioneta apareció de repente, apareció de atrás y yo no la podía ver porque la moto no tenía espejo, pero él que nos atropelló, cuando había espacio para pasarnos. Nosotros íbamos despacio y bien por el costado".Afirmó luego que "el conductor de la camioneta nos chocó y se fue dejándonos tirados; él hizo abandonado de persona. Ahora lo que queremos es que se haga justicia por la muerte de mi amigo Franco", reclamó.Por su parte, Patricia Sosa, hermana mayor del joven fallecido dijo que "nos habían dicho que le habían sacado el carnet de conducir a Carlos Augusto Negri, este asesino que mató a mi hermano, pero la verdad es que no es así, porque él anda conduciendo y el carnet lo tiene en mano. Incluso nos dijo el fiscal que el que chocó a mi hermano lo quiso entregar al registro por su propia voluntad, pero no sé por qué no se lo sacaron, no entiendo que aún siga conduciendo. No tuvo ni siquiera prisión preventiva y le devolvieron la camioneta unas horas después que había matado a mi hermano, nunca se la quitaron para hacerle pericias", aseguró la indignada mujer."Nosotros pedimos una audiencia pero el fiscal nos dijo que era en vano la audiencia, aunque nos la iba a conseguir para pedirle que le saquen el carnet, algo que ya deberían haber hecho. Lo que pedimos por lo menos es una prisión preventiva hasta que salga el juicio".Patricia aseguró que "ahora estamos tratando de estar lo más tranquilos posible, porque no vamos a lograr nada con bronca. No estamos haciendo esto para que me devuelvan a mi hermano porque eso no va a pasar, pero estamos haciendo esto para que no vuelva a pasar con otros chicos", dijo.Recordó luego que "en el 2011 este conductor atropelló y mató a un motociclista y dejaron así como así las cosas y ahora la pagó mi hermano. Lo único que deseamos y esperamos es que se haga justicia con mi hermano". (Fuente: El Sol)