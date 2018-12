Pudo ser una tragedia: Una bala perdida impactó en el techo de una vivienda

Tras disputarse la final de la Copa Libertadores este domingo, una bala perdida impactó en una vivienda de calle Coronel Domínguez, a metros de Galán.Orlando, propietario, contó aque "pudo ser una tragedia porque cayó cerca de donde estaba mi hija, de 27 años. Ingresó por el techo de la pieza, agujereó la chapa. Nosotros escuchamos una explosión y no sabíamos qué era lo que había pasado. Mi hija me decía que nos estaban tirando piedras en el techo, pero al rato apareció y me mostró la bala".En ese sentido, dijo que "según la Policía es una bala 9mm. Afortunadamente no pasó nada, todos nos pegamos un susto. No hubo nada que lamentar, mi señora también está sana y salva. En mi casa vive mi esposa, mis dos hijas, mi hijo con mi nuera y mi nietito de tres años"."La verdad es que no sé qué pasó. Según la Policía habría sido un tiro al aire. Llamé al 911 y vinieron enseguida. Me van a llamar de fiscalía para informarme de quién es la bala", remarcó.