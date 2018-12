Mujer asesinada en Chajarí: Una pericia contradice la coartada del sospechoso

Sin detenidos

Una pericia sería clave

"No podemos indagarlo"

A una semana del crimen de Marina Soledad Monge, cuyo cuerpo apareció al costado de un camino vecinal de Colonia Brambilla, el jefe de la Departamental de Policía de Federación, Adalberto Roldán, indicó aque "la investigación avanza" e instó a "confiar en el trabajo de la Fiscalía y los investigadores policiales"."Este es un trabajo que debe hacerse a conciencia porque hablamos de un delito gravísimo", señaló el funcionario policial, al tiempo que pidió "paciencia", en cuanto los resultados de la investigación.Roldán se mostró optimista respecto del avance de la causa, pero no pudo revelar mayores precisiones de la investigación porque rige el secreto de sumario.Por el crimen de la mujer de 34 años oriunda de Chajarí, fue demorado la semana pasada, un hombre de 48 años identificado como Juan Ramón Vilches, quien sería conocido de la víctima.Su vinculación con la causa surgió a partir de la identificación del auto en el que iba la mujer, así como a quien lo conducía.Vilches aclaró que "el auto que aparece en las cámaras no es mío para empezar, porque el Falcon no tiene ni nafta, lleno de pasto está, y ese es el auto que llevaron la policía".El comisario Roldán comentó que los investigadores policiales trabajan en el entrecruzamiento de llamadas con las antenas de telefonía, mientras se aguardan los resultados de las pericias que serían claves para la investigación."Los informes que se agreguen al expediente judicial armarán la posible acusación hacia quien podría ser el o los autores de este ilícito", señaló en comunicación con, y en ese sentido argumentó que "las pericias de ADN son las más largas, llevan su tiempo, pero son las determinantes".Un dato que brindó el funcionario policial fue que, "una de las pericias que se hizo fue en el funcionamiento del vehículo Ford Falcón (de Vilche), con un mecánico, denotó que el vehículo arranca, funciona, estaba para usar y no es que el vehículo estaba en desuso ni abandonado, como lo había indicado".En la oportunidad, se le consultó a Roldán por unos audios que circularon en los que el sospechoso asegura haber salido solo a dar una vuelta en su auto, y otros en los que dice, haber andado acompañado."Legalmente, no nos interesa lo que diga Vilches porque si el fiscal lo llama a indagatoria tendrá que declarar en presencia de un abogado, mientras tanto, no podemos indagarlo ni interpelarlo", sentenció el comisario.