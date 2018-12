Atacó a golpes a su madre porque no le permitió comprarse un arma

Un joven enfurecido con su madre la golpeó porque no lo dejaba comprarse un arma. Cuando llegó la Policía, atacó a una sargento y la desfiguró. El hecho ocurrió el jueves a las 18:30 en Centenario, en una casa ubicada en la calle Honduras y José Martí, en Buenos Aires. La mujer llamó a la Policía tras ser agredida por su hijo.



La discusión entre madre e hijo que desató la agresión fue porque el joven quería comprarse un arma de fuego en el mercado negro y su mamá no lo dejaba. El muchacho, indignado, comenzó a golpearla. Ella logró encerrarse en su habitación y llamó a la Policía.



Al dispararse la alerta de un posible caso de violencia de género, un móvil de la Comisaría Quinta acudió al lugar rápidamente y la sargento Gladys Almendra se puso al frente con la idea de asistir a la mujer.



Una vez en la casa, la sargento comenzó a dialogar con la víctima que le relató el episodio de violencia que había sufrido. El joven no estaba a la vista pero de manera artera apareció en escena y arrojó una tapa rosca de caño de 3/4 de plástico sólido que impactó en el rostro de la policía.



El objeto le provocó un profundo corte desde arriba del ojo derecho hasta la nariz. De inmediato intervinieron sus compañeros y como la sargento se desangraba la trasladaron de inmediato al hospital de Centenario, donde en la guardia la asistieron y le pusieron 12 puntos. La joven policía fue derivaba a su casa con un combo de analgésicos.



El agresor fue demorado por la Policía y puesto a disposición de la fiscalía tanto por la agresión a su madre como a la sargento de la comisaría.