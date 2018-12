Arman el rompecabezas con "lo que sucedió previo" al crimen de De la Fuente

Nelson De la Fuente, empresario titular de un complejo deportivo de calle Corrientes de Paraná y dirigente del club Apren de la capital provincial, fue encontrado sin vida en la tarde noche de este jueves en el interior de una vivienda ubicada sobre un camino vecinal, a la altura de Paraje San José, en la zona de Aldea Brasilera. Fuentes de la investigación adelantaron a Elonce que el hombre habría sido ultimado a golpes, al tiempo que descartaron que "a simple vista" se haya podido constatar algún disparo.Al respecto, el fiscal de Diamante, Gilberto Robledo, remarcó que "se esperan los informes finales del Departamento Médico Forense que tendrá la palabra científica".El funcionario confirmó que "en principio no habría disparo de arma de fuego y habría muerto por los golpes en la cabeza, aunque se esperan los informes finales del Departamento Médico Forense que tendrá la palabra científica".De todos modos, aclaró que "no hay que descartar nada, porque cuando una investigación recién arranca se tienen varias hipótesis que se barajan y no se puede descartar nada, y hacer conclusiones de entrada es apresurado"."Se va recabando información, incorporando elementos y se va armando un rompecabezas con todos los datos para tratar de reconstruir lo que sucedió previo al desenlace", explicitó.. La investigación está abierta y existen todo tipo de probabilidades que hay que probar", expresó en declaraciones realizadas al programaAsimismo, señaló que "en la Fiscalía de familiares del occiso" y confirmó que la víctima "".En tanto, dijo que "todavía" no se comunicó con los familiares: "Tengo entendido que la División Homicidios se iba a contactar con la señora del empresario y luego nosotros la citaremos para tener una entrevista en Fiscalía".Aclaró además que "las líneas investigativas están todas abiertas, y la reticencia a dar información es por una cuestión de preservar la investigación, para ser cauteloso y evitar el entorpecimiento de la investigación". En ese marco, no pudo confirmar si De la Fuente esperaba encontrarse con alguien en la casa quinta donde fue asesinado: "".Por último, afirmó que "la casa quinta no tiene cámaras y se están chequeando y haciendo un relevamiento de las cámaras que pudiera haber en la zona y también en Paraná". En ese marco el fiscal evitó confirmar "el número de personas que estarían sospechadas porque es parte de una de las líneas investigativas".