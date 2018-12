Supermercado es blanco de robos: ladrones esperan a los clientes para robarles

Un supermercado de Concordia, ubicado en Coldaroli 78, a metros de la intersección con Pellegrini, es blanco permanente de mecheros que entran a robar y se llevan las cosas entre sus ropas. Además, se suman mujeres que inescrupulosamente se guardan cosas en la cartera y pasan por la caja sin pagar. Además desde la firma aseguran que malvivientes suelen instalarse sobre la vereda del comercio para asaltar a los clientes, sobre todo a la gente mayor.



Sobre los hechos delictivos que vienen padeciendo, Mirta Mamani, encargada del supermercado, dijo que "estamos cansados de los famosos mecheros, porque sin ir más lejos el domingo pasado, alrededor de las 9, hora en que abrimos, entró un muchachón a robar, el lunes pasó lo mismo y así todos los días. Ya estamos cansados, era una señora la que vino a robar, se llevan lo que encuentran a mano, lo que venga, ya sea bebidas, shampoo; se ponen los productos entre las ropas o dentro de la cartera", aseguró.



"Muchas veces vienen parejas. Hace un mes, venía todos los días una pareja que se llevaban las cosas hasta que nos dimos cuenta y les dijimos. Lo peor es que se ofenden, uno de ellos, que era un hombre alto, cuando lo quise detener me pegó, actuó de manera violenta, hicimos la denuncia pero no pasó nada, quedó todo ahí", reprochó la mujer en diálogo con El Sol.



La encargada del comercio reconoció que "estamos tratando de ver cómo combatir este flagelo, porque de la empresa bajó una orden para que en todos los supermercados Día pidamos por favor que nos muestren la cartera, algunas personas ya están acostumbradas y a otras por ahí les cuesta y se rehúsan, pero esa es una orden y es para evitar que sigan actuando los mecheros".



Consultada sobre si fue cierto que un hombre, portando un cuchillo, estaba en la parte de afuera del supermercado esperando que salieran clientes para asaltarlos, contestó: "Si eso pasó el domingo a la mañana, eran dos los delincuentes, uno entró a robar y se llevó unos quesos y otras cosas, el otro estaba afuera con un cuchillo esperando asaltar a la gente que salía. El que estaba en el interior del local se quiso escapar y por suerte los chicos lo atraparon y no pasó a mayores. De ahora en más tenemos que cerrar los domingos a la tarde medio temprano porque no anda mucha gente en la calle y entonces por seguridad nos vemos obligados a hacer eso", afirmó.