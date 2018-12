Dos niñas denunciaron que fueron acosadas desde un auto

La Policía de Gualeguaychú investiga el relato de dos menores, que aseguran que en la tarde de este jueves sufrieron un acoso verbal desde un auto, tras lo cual huyeron corriendo, y observaron a la distancia que una joven subió al vehículo.



Sin embargo, hasta la noche de este jueves, la Policía no había recibido ninguna denuncia sobre la supuesta desaparición de una persona.



Las menores, de 12 y 13 años, relataron que pasaban por el corsódromo y calle España, cuando desde un auto les habrían dicho algunas palabras, tras lo cual siguieron caminando y observaron que una chica subía al vehículo.



Las menores llegaron hasta el colegio Héroes de Malvinas, ubicado a pocas cuadras del lugar, para denunciar lo que les había sucedido y lo que habían observado.



Luego, las madres de las menores hicieron la denuncia y brindaron algunas características del vehículo en cuestión.



La Policía interrogó al cuidador del corsódromo, quien manifestó que no había visto nada extraño, como tampoco se encontraron hechos llamativos en cámaras de la zona.



La Policía determinó que el vehículo desde el cual se habló a las menores, podría ser una camioneta Peugeot 504 con cúpula blanca, publica Máxima on line.