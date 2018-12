Condenaron a 16 años a los hermanos que asesinaron al vendedor de perfumes

El desacuerdo del juez

El fiscal, a estudiar

Carlos Andrés Clavel de 27 años y Lucas Exequiel Clavel de 21, acordaron, en el marco de un juicio abreviado, la pena de 16 años de prisión por el homicidio de Damián Exequiel Saín, el vendedor de perfumes de 27 años que fue encontrado muerto el 12 de mayo.Sain vivía en la zona sur de Paraná y se dedicaba a vender perfumes. Había sido visto por última vez el lunes 7 de mayo. Otra persona lo habría visto el miércoles en compañía de otros individuos, los que resultaron ser los hermanos Clavel. Fue la pareja de Saín quien radicó una denuncia por averiguación de paradero en comisaría tercera el día jueves. Finalmente, el cuerpo fue hallado el sábado 12 por la tarde. A partir de entonces los investigadores intentaron reconstruir los pasos del muchacho hasta la zona donde se encontró el cuerpo en calle Hernandarias al final.Así llegaron hasta la casa-casi en ruinas- del predio del ex hipódromo, donde detuvieron a los hermanos y secuestraron estupefacientes y elementos de interés para la causa.El acuerdo judicial fue homologado este viernes por el juez Alejandro Cánepa, quien al dar lectura de su veredicto le reprochó al fiscal Franco Bongiovani que, por las características del hecho, el caso merecía una imputación mucho más gravosa para arribar a una pena perpetua, y no, una resolución en el marco de un juicio abreviado."No estoy de acuerdo con la calificación legal que las partes acordaron, porque entiendo que el hecho es muchísimo más grave, aunque atendiendo a un eventual cambio de calificación por parte de la acusación, me resulta imposible y me veo en la obligación de homologar el acuerdo", inició su descargo el magistrado, según pudo registrar, el programa que se emite por"Más allá de las declaraciones de los testigos quienes coinciden en haber visto a los hermanos Clavel con Saín, me resultó reveladora la grabación en la que le cuentan a un remisero de apellido Robles, cómo habían asesinado a Saín, y todas las demás pruebas que se incorporaron a la causa, empiezan a cerrar a partir de tal confesión", detalló.Según reprodujo el juez, de acuerdo al audio que fue aportado como prueba, los hermanos Clavel aseguraron que, "lo tuvimos 24 horas secuestrado (por Saín) y después lo llevamos caminando, ya lo habíamos golpeado y tajeado con un vidrio en todo el pecho y la espalda". Y continuó: "Después le dijimos que íbamos a comprar droga, que nos acompañe y que si se portaba lo soltábamos, y si no, lo acribillábamos ahí nomás", leyó el magistrado."Mi hermano le quería quebrar el cuello, y yo le aplaste la cabeza, lo patié", dijo uno de los hermanos Clavel.Y en ese sentido, recordó que "en los allanamientos que se hicieron se encontraron manchas de sangre y los vidrios que se utilizaron para cortar el cuerpo de la víctima". Además, el magistrado hizo referencia a los resultados de la autopsia y los registros del GPS del remisero, los que concordaban con lo dicho por los hermanos Clavel en ese audio que fue aportado como prueba.Durante la lectura de sentencia, el juez Cánepa recomendó al fiscal Bongiovani que debió haber, "analizado el ensañamiento" con el que los hermanos Clavel dieron muerte a Saín, o al menos, "la privación ilegítima de la libertad"."Personalmente, entiendo que debió haber estudiado el ensañamiento del homicidio, dado que Saín nunca estuvo liberado de sus captores, todo lo ocurrido fue a partir de que lo privan de su libertad llevándolo a su casa, donde lo tienen 24 horas, durante las cuales lo golpean y lo apuñalan, hasta que lo estrangulan", apuntó el magistrado.Sin embargo, explicó que, dado que "los familiares de la víctima prestaron su consentimiento", dijo no poder "calificar más gravosamente el hecho para los imputados".