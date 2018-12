Tras accionar de supuesto "carancho" habló el hijo del automovilista

Fernando, hijo del hombre que sufrió el intempestivo hecho, dialogó con Elonce TV

El conductor no efectuó denuncia contra el peatón

El llamativo hecho se produjo el domingo pasado en la capital entrerriana. Ocurrió en avenida Laurencena y Bolívar. Según pudo conocer Elonce, un Volkswagen Fox embistió a un sujeto que supuestamente estaba cruzando la calle en la mencionada intersección. Sin embargo, las cámara de seguridad de un local comercial de la zona develaron la verdad sobre el siniestro vial. No fue un accidente. Fue una maniobra completamente premeditada.: "Mi viejo venía circulando, ve a esta persona que estaba en la esquina, él contó que estaba `en una forma rara` lo que le llamó la atención; cuando fue avanzando observó que se le vino encima del auto. Intentó esquivarlo un poco, frenó y se le tiró encima del vehículo", relató.El hombre circulaba junto a su esposa, quien "fue la que más se asustó" tras el hecho, detalló Fernando Mernes.", mencionó. El impacto del peatón contra el rodado rompió el parabrisas del auto de Mernes.Fernando Mernes expresó que, entre otras versiones, se barajó la hipótesis de que "el hombre se hubiera peleado con su pareja", lo que habría motivado que se arroje sobre el vehículo, aunque ciertamente, no se conoció el porqué de su accionar. En algunos casos de comportamientos similares (aunque hasta el momento, no se trataría del accionar de este hombre), el objetivo es cobrar la indemnización de las compañías de seguros.Al mismo tiempo aclaró que su papá no denunció al hombre que se arrojó a su vehículo. "No lo denunció porque no quiere saber nada con esto. Mi papá tiene seguro y se hizo cargo del cambio del parabrisas".