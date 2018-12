Posible "carancho" en Paraná: La Policía trabaja en otra hipótesis

Sin registro de lesiones

La maniobra de un posible "carancho" en la ciudad de Paraná quedó registrada por las cámaras de seguridad de un local comercial ubicado sobre avenida Laurencena y calle Bolívar de la capital entrerriana., se observa que, al ver un auto, el peatón se arroja sobre el capot del Volkswagen Fox para que el vehículo lo impacte, y luego cae desmayado. Fue una maniobra completamente premeditada y el hecho terminó en una denuncia del automovilista contra el peatón chocado."Se alertó sobre una persona que estaría tirada sobre la cinta asfáltica producto de un accidente; al constituirse el personal policial se constata que este sujeto se encontraba inconsciente y que habría sufrido una colisión por parte de un vehículo que transitaba por Avenida Laurencena. Se dio intervención al 107 y una ambulancia traslada a esta persona al hospital San Martín, desde donde se informó que no habría sufrido lesiones de carácter graves, solo algunos golpes y raspones", explicó a, el subjefe de la comisaría octava de Paraná, Julián Bevilacqua.En la oportunidad, confirmó que, "no se le realizaron las curaciones pertinentes, porque él mismo se retiró sin querer ser examinado por los médicos de turno, ni por el médico policial, con lo cual, las lesiones que haya podido sufrir, no fueron debidamente constatadas porque no podemos retenerlo contra su voluntad"."En principio, no registró lesiones de carácter graves", aclaró el subcomisario, al tiempo que señaló que se trata de un hombre oriundo de barrio Maccarone, conocido por los vecinos."Los datos filiatorios se anexan a la causa y los testimoniales se tomarán en sede de fiscalía", indicó Bevilacqua al respecto."Respecto de las circunstancias del hecho, según lo recabado en el lugar, se trataría de una discusión con su pareja, la cual se trata de investigar con intervención de la Fiscalía", subrayó el subjefe de la octava. "Desconocemos si se estaría de intento por cobrar un seguro por lesiones, porque la hipótesis que se maneja era una discusión con su pareja", insistió."Por el video que tomó público conocimiento, se observa claramente que, en principio, se habría arrojado hacia el vehículo por motivos que se tratan de establecer, porque el manifestó que habría sido una discusión con su pareja. Los pormenores de las circunstancias serán analizados por la Fiscalía", ahondó al respecto.En la oportunidad, Bevilacqua indicó que, "quien manejaba el vehículo, con muy buena predisposición, aportó sus datos, y esperó al personal de Criminalista para que realizara los peritajes correspondientes. Una vez finalizados, continuó su marcha con los datos incorporados en la causa: daños en el parabrisas, donde golpeó el cuerpo de este muchacho"."En esta dependencia policial, es la primera vez que tenemos una situación de estas características", aseguró el subjefe de la octava. "Es una situación de la que no se puede prever dicha actitud por parte de una persona que, en principio, se especula que está esperando para cruzar la calzada", agregó."Como precaución, la recomendación a los conductores sería la de circular a una velocidad acorde para llegar a frenar ante una situación tal", cerró.