Postergaron el juicio contra sujeto que abusó de su cuñada discapacitada

Antes de asumir como Juez de Garantías, el Dr. Darío Mautone , dijo que "teníamos planeado realizar la audiencia de juicio abreviado por un caso de abuso sexual, pero se suspendió la audiencia, con buen tino por el señor juez de garantías Darío Perroud, porque él en el día de hoy jura como nuevo miembro de la Sala de Casación Penal de Concordia, entonces si el Dr. Perroud llevaba adelante la audiencia se veía en la imposibilidad de dictar sentencia dentro de los 5 días como marca el código de rito".



"Además, habría que volver a hacer la audiencia con un nuevo juez y casualmente yo asumo como juez de garantías y debería haber otro fiscal que me remplace, entonces a los fines de no llegar a hacer una audiencia que después pueda llegar a ser frustrada, y o, que después se pudiera presentar cualquier cuestión de nulidad, el juez la suspendió y se hará en los próximos días con un nuevo fiscal y con un nuevo juez de garantías", adelantó.



Correrá en el mismo sentido



"El juicio abreviado ya está suscripto por las partes y correrá con el mismo sentido, esto no cambia nada para el acusado porque el abreviado es en este caso con una condena de 3 años en libertad condicional por abuso sexual, esto no cambia en nada porque el acuerdo ya está firmado por las partes, o sea que está firmado por el defensor Dr. Tito, por el victimario y por mí como fiscal y por lo tanto debe ser respetado".



Mautone recordó que "el acusado es una persona mayor de 60 años pero la víctima es una persona que tiene una deficiencia mental severa, aunque hemos logrado probar que hubo un abuso sexual contra esta persona, por lo tanto se llegó a un juicio abreviado equitativo para todas las partes, incluso para la víctima y sobre todo para la hermana de esta mujer de más de 40 años que fue abusada y que es la hermana la que hace la denuncia acá en tribunales". (El Sol)