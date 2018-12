Mujer asesinada en Chajarí: Secuestraron un auto y habló el sospechoso

"El Falcon no tiene ni nafta"

En el marco de la investigación buscando elementos probatorios que puedan llevar al esclarecimiento del crimen de Marina Soledad Monge, ocurrido entre la noche del sábado y la madrugada del domingo pasado, y cuyo cuerpo apareció al costado de un camino vecinal de Colonia Brambilla; personal policial personal policial llevó adelante un procedimiento en el barrio Angelita Tagliapietra de Chajarí.Pasadas las 19 horas del martes, una persona fue trasladada desde el domicilio en el que se realizaba el procedimiento, en un móvil policial a pedido de la Fiscalía, informa Chajarí al día.También un automóvil fue retirado del lugar, tapado, por una empresa de servicio de remolques.Una vez cumplimentado el trámite judicial, el presunto sospechoso dio su versión y afirmó:, afirmó en declaraciones al sitioJuan Ramón Vilches, de 48 años de edad aclaró: "Fui a la Fiscalía, me tomaron los datos y ya estoy suelto. Puedo seguir trabajando tranquilo pero el allanamiento sigue".Enseguida resaltó que "si tienen que llevar todas las cosas de la casa que lleven. Con el allanamiento estoy de acuerdo, pero soy dueño de la casa y no me dejan entrar", cuestionó.Ante la pregunta del por qué de la sospecha sobre él, expresó que "la gente habla y no sabe lo que habla, le gusta el chisme y están perdidos, al igual que quienes están haciendo el allanamiento".y después le dije a un hermano que me llame un abogado porque no sé por qué me tenían" y agregó:Con respecto a la relación o el conocimiento que tenía sobre Soledad Monge, Vilches afirmó que "hace 8 años que yo alquilé la casa de ella con la señora que tengo, que es paraguaya. Trabajé con el marido de socio pero hace como 8 años, después puedo decir que no la vi más, es comadre mía".Acerca del procedimiento de su detención explicó: "Me fueron a buscar a San Roque donde estaba trabajando" y completó "me levanto a las cuatro y media de la mañana y vuelvo a las 6 de la tarde. ", todo".Finalmente aclaró que "el auto que aparece en las cámaras no es mío para empezar, porque".