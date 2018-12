El Ventilador: Algunas opiniones sobre el nuevo protocolo en el uso de armas

Policiales Polémica por el nuevo protocolo en el uso de armas

El tema fue tratado en El Ventilador, y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno a esa problemática, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de mensajes que llegaron a Elonce TV

Por decisión de la ministra Bullrich, las fuerzas de seguridad nacionales tienen un nuevo "Reglamento General para el Empleo de las armas de fuego". El flamante protocolo autoriza a la Policía Federal Argentina, la Gendarmería, Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria a disparar a personas en fuga.¿Puede interpretarse esta medida como una forma de estar más seguros frente al delito? ¿A quién está dirigida esta decisión? ¿La flexibilización puede llegar también a las policías provinciales? ¿Cómo opera en la Justicia este nuevo paradigma que se intenta aplicar?-"Mi papá fue ultimado por un agente con un tiro por la espalda creyendo que era un ladrón y solo había ido a comprar fiambre, yo tenía 9 años y paso en el año 1966. Era empleado público y ese policía era vecino. Quedamos huérfanos injustamente por una persona no idónea para ese cargo".-"Para el Dr. Boeykens. ¿Cree que los policías somos ignorantes? Así me pongan la ley que quieran jamás mataría a una persona por la espalda, y menos si no he visto peligro inminente o un arma", Crio. Gral. Miguel Albornoz.-"Es inviable que se intente legalizar la pena de muerte. No lo va a soportar la gente".-"Cuando se arma una gresca en un boliche ¿también van a mandar balas? ¡Esto es una locura! Acá en Paraná son cuatro o cinco los barrios bravos, rodeen los barrios y pidan documentos y requisa, cómo me hicieron en el partido de Paraná, y los agarran a todos".-"Los derechos humanos están en contra de la nueva ley para las fuerzas federales, pero siempre defendieron a los violentos terroristas montoneros y asesinos".-"Por favor que se dejen de molestar los de los derechos humanos. Hay que parar con la delincuencia".-"Por la decisión de permitir limpiar el país de chorros me parece perfecto. Felicitaciones".-"Plomo a los delincuentes. Con que bajen a algunos se dejan de joder los otros, somos hijos del rigor y aman las dictaduras consentidas como la de Perón".-"Se comprobó científicamente que la bala que disparó Chocobar fue al piso, rebotó e ingresó al cuerpo. Citar el caso Chocobar es sólo para militar en contra de todo".-"Deberían separar las implicancias de la ley en Entre Ríos, a las de Buenos Aires".-"¿Entonces los delincuentes sí tienen el visto bueno para matar? Saben que tienen armas y hacen la vista gorda. Así está todo. A mí me asaltaron con un arma 9 mm ¿eso si integra los derechos humanos y según usted la constitucionalidad?".-"En la provincia tienen que permitirles trabajar a los policías o de lo contrario permitir armar comandos ciudadanos para la defensa del pueblo de no realizar esto el Estado tiene que damnificar al que fue robado y asaltado hay una evidencia total de la desprotección del ciudadano al no poder defenderse".-"Totalmente de acuerdo con la medida de la ministra Bullrich, los ciudadanos de bien, trabajo y honestos no huimos de la Policía. Son unos ignorantes los que creen que las fuerzas de seguridad van a salir a matar a todo el que se les ocurra. Basta de periodistas que tratan de justificar sin argumentos las medidas que buscan traer más seguridad a la ciudadanía honesta".-"Les quiero preguntar a todos ahí en el programa: si un ladrón les mata un hijo o un hermano ¿aceptarían que un policía dispare al asesino? No sean hipócritas, si les matan un ser querido pensarían diferente".-"Con ese criterio jamás van a erradicar la delincuencia. Se observan los derechos humanos de los delincuentes, pero ¿el resto de la sociedad no cuenta? A lo mejor el día que asalten o lastimen a un hijo de ustedes, cambien de opinión".-"La policía no puede matar personas y menos en un contexto de crisis creciente. El Estado mismo fomentaría la violencia".-"Los policías deben tener autoridad para defendernos. No puede ser que los delincuentes asesinen y hagan lo que se les antoja con las personas. El delincuente no duda en usar el arma para matar a un inocente. ¿Y qué pasa? ¿Los ciudadanos debemos atrincherarnos en nuestras casas por culpa de los delincuentes que dejan sueltos? Me parece muy bien lo que quieren implementar, que se devuelva la autoridad a la autoridad".-"Para qué siguen discutiendo si los delincuentes tienen derechos. Siempre defendiéndolos, jamás van a defender al laburante".-"El tema es hermoso, no podemos defender a los malandras que asaltan a los ancianos y los golpean sin piedad. Pregunto: ¿esa es la gente que defienden?".-"Para el policía que decía que no era ignorante y que no mataría a quien no tenga armas, que se acuerde de la cantidad de casos en los que se les planta armas a pibes que son matados por la policía y que no iban armados. A mí mismo me lo han contado los mismos policías en medio de risas, como si fuera un chiste. Muchas veces los pibes que fueron muertos por policías iban armados, entre comillas, porque el arma aparece después".-"Y uno que pierde todo por un robo ¿el abogado del panel les va a devolver las cosas? Siempre el ciudadano decente pierde".-"Esa película es clara. Buscaban un R19 blanco y encontraron por error al que no era. Fernando Carrera terminó años presos y no era el delincuente".-"Lo invito al Dr. Boeykens a vivir un día en Miguel David y Parera. Vivimos encerrados y con miedo".-"¿Alguna vez lo asaltaron al Dr. Boeykens? Salimos con miedo porque a mí sí me paso. Estoy de acuerdo con los cambios".-"Si un tipo tiene un arma en la mano ¿para qué será? Piensen en su familia. Derechos humanos para quienes estén dentro de la ley, no para los chorros y asesinos. La educación lo cambiará todo, pero ¿mientras tanto? Los derechos humanos para la policía y la gente buena".-"Me pregunto ¿por qué no están los derechos humanos a la hora de defender un trabajador o funcionario policial victimas de homicidio?".-"¿Cuándo los derechos humanos van a defender a las víctimas? Hace años que no he visto que ese organismo salga a pedir justicia por ellos. Los delincuentes tienen derechos, no así la gente de bien. Muy bien por el nuevo protocolo".-"Por fin les dan autoridad a la policía, ya era hora. A ellos los matan como perros y no hay justicia, ¿por qué el delincuente tiene todos los derechos y la policía no?".-"He sufrido asaltos, a mi hija la asaltaron tres veces y le pegaron. Hay que tomar medidas".-"Como siempre, los delincuentes siempre tienen razón".-"Esto se puede solucionar. El gobierno debería dar trabajo y brindarnos educación. Como se ha devaluado la vida humana que vale más una cartera de una señora que intentan robarle, que la vida del ser humano con ella".-"No podemos depender de la voluntad individual de las fuerzas de seguridad. Muchos efectivos dirán que no dispararían por la espalda, pero eso es un hecho que se no puede determinar. El gobierno genera exclusión y ofrece mano dura, está claro que quién va a morir es el pibe excluido. No aquel que tuvo oportunidades. La persona de clase media no está excluida de esta situación, frente a un hecho conflictivo".-"Estoy de acuerdo con que la policía tire a matar, porque los malandras matan y a los que están sentados en el estudio pareciera no importarles. Con los militares sí que estábamos bien".-"¿Acaso nadie piensa que esto es generar más violencia en nuestra sociedad? Pretenden seguir dividiendo una sociedad que supo ser ejemplo de honradez, solidaridad y amor. Hoy grupúsculos de poder nefastos claman por el gatillo fácil ¿no será que además de argentinos arengando están detrás de todo esto los amigos del rifle de EE.UU., todo el negocio y la podredumbre de una sociedad donde entran a una escuela y asesinan a mansalva ¿ Nosotros no queremos esto. Solo queremos una justicia que actúe independiente".