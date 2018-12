Detuvieron al hijo de la fiscal acusado de abuso: Hacía una nota en vivo por TV

El joven de 24 años que fue denunciado por una chica de 22 que dijo haber sido abusada sexualmente en un departamento del barrio porteño de San Telmo, fue demorado esta tarde por efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en el aeropuerto de Ezeiza.Según se pudo ver a través de imágenes de televisión, Rodrigo Eguillior, hijo de la fiscal de Ejecución Penal de Lomas de Zamora Paula Martínez Castro, permanecía esta tarde en una oficina de la PSA en la que estaba siendo notificado de la causa.Eguillior se encontraba en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, a la espera de viajar rumbo a la ciudad de Madrid para asistir al partido de la final de la Copa Libertadores entre River y Boca. En ese contexto, fue detenido por la Policía de Seguridad Aeroportuaria.Rodrigo estaba en la terminal aérea para embarcarse rumbo a Europa. Abordado por distintos medios, contaba pormenores de su situación cuando fue sorprendido por cuatro efectivos que lo rodearon para llevarlo a la oficina de la Policía Aeroportuaria, y allí notificarle que no podía salir del país.

"No me toqués", fue la primera reacción del joven que se resistía a ser trasladado fuera del hall central. "No me toquen que se arma un quilombo bárbaro acá", volvió a esgrimir mientras más efectivos lo rodeaban.Resignado por la situación consultó si estaba detenido y ante el silencio de los efectivos dijo: "Llamen a mi vieja".