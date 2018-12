Condicional para jefe scout que abusó de manera reiterada a nenas de 4 y 6 años

Necesidad

La mujer salió de la sala de audiencias sobre calle Córdoba en los Tribunales de Paraná y se fundió en un prolongado y catártico abrazo con su pareja, padre de sus hijas deA paso seguido, recibió la contención de los integrantes de la ONG Así Basta, que esperaron en la antesala la finalización de la audiencia en la que. Los hechos ocurrieron entre enero y julio de 2017 en el kiosco propiedad del condenado, ubicado en el este de Paraná.La madre de las víctimas, de la que se preservó su identidad para proteger la de sus hijas, dialogó cony dejó un mensaje para muchos padres.Así, manifestó: "Necesito que se haga pública la cara de este hombre, porque todos los padres. Confiaba cinco minutos a mis hijas para ir a un kiosco a comprar y él se dedicaba a hacer lo que se antojaba ahí adentro".La mujer, aún acongojada, añadió que el imputado "", y precisó que "intentó hacer un curso de maestro de grado, según una enfermedad (que adujo) no pudo seguir. Quiero que la gente del barrio conozca su cara, porque muchas personas me dijeron que vive encerrado y no sale, me han dicho que no lo han visto en el barrio" alertó."Con mi pareja estamos conformes con el fallo, el acompañamiento que recibí de la fiscal, de los abogados de defensa de los chicos, tanto yo como mis hijas. Ellos siempre me recomendaron adonde llevarlas para sacarlas adelante", afirmóEsto fue determinante para el resultado final del proceso, puesto que la mujer recordó que muchas personas le dijeron que tuviera cuidadoEntre las normas de conducta que se le impusieron a Duarte por el plazo de la condena, se encuentra que no podrá acercarse en "un radio de quinientos metros" a las niñas ni a sus padres, estará obligado a comenzar "un tratamiento psicológico en un todo de acuerdo con la Ley de Salud Mental hasta su culminación recibiendo el alta médica" y en el caso que no pudiera sostenerlo, "deberá realizar tareas para la comunidad en una entidad a determinar por la Oficina de Medidas Alternativas (OMA)".También se le impuso "la prohibición de realizar actividades en las que se encuentre a cargo de niños, tales como la labor que desempeña para la Obra Don Bosco como jefe de Batallón de Boys scouts".También fue importante el acompañamiento de una joven allegada al imputado. En manifestaciones a, expresó: "La verdad es algo que me parece muy chocante desde mi lugar, por ser tan cercana al acusado. Se siente impotencia más que nada, porque hasta que se reconoció y ella asumió defender a sus hijas y contar la verdad, yo lo tenía allá arriba, gente de exploradores, que ayudó en muchas agrupaciones para defender a los chicos. Para mí era un ejemplo a seguir" dijo desilusionada.A la hora de tomar posición en un hecho tan grave, no dudó: "Obviamente me puse del lado de las víctimas, los chicos no mienten, aparte la edad de las nenas, cómo no te va a dar cosa, sí o sí te tenés que poner del lado de las víctimas, no hay forma de defenderlo", culminó.