Pagó para que cuidaran su auto y cuando volvió le habían roto el vidrio

Ignacio Tscherning tiene 21 años y el pasado fin de semana fue a bailar con amigos a un boliche ubicado en la Costanera de Concordia. Sin embargo, a la salida, se encontró una triste e indignante postal: una ventanilla de su auto estaba rota de un piedrazo y parte de su documentación, desparramada en plena vía pública.



En declaraciones radiales, el joven detalló que el cristal roto fue el trasero, del lado del acompañante.



"Estaba todo el vidrio roto por una piedra", comentó. Subrayando que además de tener "todos los papeles desparramados en la calle", el interior del rodado "estaba todo revisado, sobre todo la guantera, pero por suerte no había nada de valor".



El vehículo en cuestión es una Renault Duster, que es "de mis padres y aún lo siguen pagando", contó el damnificado.



Ignacio aclaró que, en la previa, durante el sábado a la noche, abonó el monto que le fue exigido por el cuidador informal, comúnmente denominado como "trapito". "Me pidió 50 pesos y se los dí", puntualizó.



El caso se hizo muy popular a través de las redes sociales y "varias personas que no conozco me han contado de casos similares, en otras zonas de Concordia", aseveró el joven.



Ignacio agregó que, al momento de dejar el vehículo, solo vio a un cuidador informal y que estaba identificado con una "pechera y una gorra naranja fluorescente".



"Cuando salí y encontré el auto, no había nadie", acotó. Subrayando que le quedó "una impotencia y una bronca muy grande", máxime teniendo que comunicarle la indignante novedad a los verdaderos dueños del rodado; es decir a sus padres. (LT15)