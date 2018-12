Una grúa frenó y se produjo choque en cadena: cuatro vehículos involucrados

"Lo más complicado" se lo llevó un remis, que sufrió daños "tanto en su parte trasera, como delantera".dialogó con el remisero que afortunadamente resultó sin lesiones. Circulaba con su relevo, quien tampoco resultó herido.", relató el hombre que lamentó que producto de los daños en el vehículo "estaremos varios días sin poder trabajar".Al ser consultado si está señalizado ese bache, dijo: "No está señalizado este, ni los 130 mil pozos que hay en la ciudad. Es común que pasen accidentes por esto".Al referirse a los daños que sufrió el rodado, describió "me dañó el baúl, el faros izquierdo, hizo que se corriera la chapa del guardabarro, y adelante, al empujarme a mí la camioneta, ha chocado a un auto que se fue enseguida. Por este golpe me dañó también el radiador y el frente del vehículo".