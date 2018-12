No tenía dinero y lo golpearon con un revólver de juguete relleno con cemento

Luis Barreto, de 73 años, un carpintero de Villa Adela salía de su domicilio en calle Colombia para hacer mandados y fue golpeado por dos malvivientes que lo asaltaron.



Actualmente está internado en observación en el hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia. Los delincuentes se aprovecharon del hombre mayor y lo golpearon severamente en el rostro provocándole traumatismos varios en la cabeza además de golpes internos. Barreto padece de cáncer y es un conocido carpintero que fabrica escobas.



Su hijo Juan contó la terrible experiencia vivida por su padre: "El iba a la despensa y lo agarraron, como les dijo que no tenía plata le pegaron, le llevaron únicamente el portadocumentos, le abollaron la cara, está internado. Él tiene cáncer en la sangre, le fracturaron las costillas, nos dijeron que esta fuera de peligro, no sabemos si fue un robo al boleo, en el barrio no son comunes los robos".



Los ladrones lo metieron para el interior del garaje de la casa y le ataron las manos con un cable, Luis agradeció a la policía por la preocupación que demostraron por el caso.



Estiman que los delincuentes son motochorros de Concordia, en el lugar dejaron un revolver de juguete relleno de cemento, con el cual lo habrían golpeado, indica El Sol.