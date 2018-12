Crimen en Bajada Grande: Los vecinos hablaron sobre la víctima y el detenido

Un hombre de 79 años fue encontrado sin vida en el interior de su vivienda, ubicada sobre calle Procesión Náutica y cortada H del barrio Bajada Grande de Paraná, en las últimas horas de la tarde de este sábado, pudo conocer, por el homicidio del anciano fue detenido un muchacho que sería conocido de la víctima porque en ocasiones se ofrecía para podarle los árboles de la casa.Rosa, una vecina, contó a nuestro medio que "fuimos amigos y vecinos de toda la vida, desde que vivíamos en barrio 25 de Mayo y luego yo los traje a vivir a Bajada Grande. Él trabajó en el boletín oficial muchos años. Éramos muy compañeros, eran muy buenos vecinos"."Me enteré del crimen porque la gente corría y decían que habían matado a un hombre. Vine a ver sin saber que era él. Fue mi amigo del alma, hemos sido compañeros en las buenas y en las malas. Cuando no hemos tenido para comer hemos comido del mismo plato", dijo.Asimismo, indicó que "era gente de trabajo, honrado, bueno, compañero, familiero".Manuel, otro vecino, contó que "hace 40 años que lo conocía. El chico que estaba adentro hacía changas, cortaba a veces los árboles, pero no estaba todo el día. No obstante, últimamente venía seguido porque le estaba ayudando con unos trabajos"."Lo vi, estaba ensangrentado entero. No sé si discutieron o qué pasó. El que avisó a la Policía fue el chico", agregó.El Comisario Inspector Raúl Menescardi, Subjefe de la Departamental Paraná de Policía, informó que "en horas de la madrugada, personal de la División Homicidios de la Dirección de Investigaciones detuvo a una persona" por tener relación con el hecho, mientras que otra persona más se encuentra supeditada a la causa. Se trata de una persona que vive cerca de la casa del fallecido".