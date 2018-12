Tras supuesto ataque a Bordeira, desde la policía indicaron cuál es su situación

Griselda Bordeira, la ex policía y ex funcionaria municipal que está presa en la Unidad Penal de Mujeres Nº 6 de Paraná, por una causa en la que se investiga su vinculación con una banda narco, debió ser derivada de urgencia al hospital San Martín ya que habría ingerido lavandina.Al retirarse este viernes del nosocomio, Bordeira dijo: "Me pusieron lavandina en el agua mineral", dando a entender que alguien habría atentado contra su vida.consultó al Jefe de la Policía de la provincia respecto de la situación que vivió Bordeira. Dijo haberse enterado de que ingirió lavandina aunque "a eso no lo manejamos nosotros, eso lo maneja directamente la unidad penal"."Creo que está bien, seguramente le harán la intervención médica correspondiente", acotó el funcionario policial."Cuando tomamos intervención en la parte administrativa, le iniciamos sumario administrativo. Son dos que instruimos, uno finalizado con la cesantía y el otro que va de la mano con la causa federal en trámite", destacó. En el mismo sentido afirmó: "Momentáneamente esta fuera de la fuerza, ella tiene instancias apelatorias que serán evaluadas", indicó Maslein.