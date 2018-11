Habría al menos otras seis denuncias contra el ordenanza de la escuela Belgrano

Tras la denuncia por supuestos abusos en la escuela primaria Nº 5 "Manuel Belgrano" de la ciudad de Paraná y que apuntan a un ordenanza, un grupo de padres se reunió en la puerta del establecimiento para manifestar su preocupación y dar cuenta que el hecho denunciado ayer, no sería el único., la mamá de la nena de 6 años que asiste a 1er grado y que radicó la denuncia en Fiscalía contra R.B, indicó que "esta mañana, papás de Jardín de 4 me llamaron desesperados pidiéndome que por favor los acompañara en esta lucha porque ya hicieron la denuncia".Según dijo, esta mamá decidió notificar al resto de los padres de la Sala y también de Sala de 5. "Hay que seguir denunciando. Ya hay tres denuncias más en Comisaría y ahora iban tres mamás más de Nivel Inicial a radicar la denuncia en Fiscalía"."Nos vemos en la necesidad de levantar todas las voces para seguir siendo escuchados. Necesitamos que los papás hablen, que pierdan el miedo y denuncien, son nuestros hijos. Primero me tocó a mí y ahora hay otras criaturas víctimas de este hombre"."Vamos a seguir con esto pidiendo que por favor denuncien, somos muchos y los niños tienen el derecho a una educación sana", dijo finalmente.