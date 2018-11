Ordenanza acusado de abuso habría cumplido una probation por un hecho similar

Sobre la separación del cargo

Elde la escuela primaria Nº 5 "Manuel Belgrano" de Paraná sospechado de abuso de menores "y después quedó a cargo como titular". Así lo indicó a, la abuela de una niña que asiste a la Salita de 4 años del Jardín de Infantes de esa institución educativa.De acuerdo a los datos que aportaron los padres a este medio,que para titularizar en el cargo, entre los requisitos que presentó, figuró elque extiende la Policía de Entre Ríos, y que¿Por qué?, se preguntarán. Básicamente,"La suspensión del proceso a prueba implica que una persona suspenda el proceso por medio de una declaración judicial de culpabilidad, es decir que, si no, que pide suspender ese proceso ante determinados requisitos, y en base a eso cumple con determinadas reglas de conducta", explicó a, el juez Penal de Niños y Adolescentes, Dr. Pablo Barbirotto., por lo tanto, no habría ningún obstáculo para que una persona pueda trabajar en cualquier ámbito y desarrollar su vida normal porque no hay una declaración de culpabilidad", señaló el magistrado.Al respecto, Barbirotto indicó que. Y a continuación, aclaró que, "lo más conveniente sería eso para evitar y prevenir si hay una sospecha fundada de estos posibles abusos porque son conductas que se repiten, para proteger la propia integridad de esta persona que está siendo denunciada y para que la investigación transcurra por los canales normales del procedimiento penal".En la relación a la denuncia por presunto abuso contra el ordenanza de la escuela Belgrano, el juez Barbirotto, explicó acómo se debe actuar ante una sospecha de este tipo de delitos y remarcó la importancia de la enseñanza de la Educación Sexual en los establecimientos educativos para prevenir este tipo de hechos."La provincia cuenta con undesde 2010, y recientemente ese protocolo se convirtió en ley, o sea que: CGE, Salud, Poder Judicial, Ministerio Público de la Defensa, Ministerio Público Judicial, Policía de Entre Ríos", indicó."Al ser suscripto por todas las instituciones que deberían intervenir, sin repreguntar sobre la situación, a menos que el chico quiera contarlo y éste declarará una sola vez en Cámara Gesel", aclaró al respecto.

"En el 95% de los casos en los que tomamos conocimiento de abusos sexuales, es en las escuelas"

En ese sentido, Barbirotto instó a "creerle al niño respecto de lo que le sucedió, informar la situación al Defensor de Pobres y Menores para que sea éste quien radique la denuncia ante el Fiscal". De acuerdo a lo que detalló, "es el fiscal el que debe reunir los distintos elementos para adoptar las medidas de protección a fin de garantizar y proteger la integridad de este niño, niña o adolescente".Barbirotto hizo hincapié en que "El protocolo busca no revictimizar al niño, niña o adolescente supuestamente abusado". "El niño revela el secreto al docente, éste debe comunicar al directivo pero no lo salva de responsabilidad porque si el directivo no quiere radicar la denuncia, es el docente quien debe informar al Defensor para que realice", subrayó."Los docentes deben tener presentes quién es el Defensor para poder llamarlo por teléfono para adelantar la situación y que se vaya armando la denuncia para presenta ante Fiscalía. Son hechos muy graves y se debe actuar con la urgencia que el caso requiera siempre que hablemos de casos de niños, niñas o adolescentes para evitar futuros abusos o que se sigan produciendo en el seno familiar o escolar", insistió.Finalmente, destacó que "el protocolo permitió que se visualicen las cuestiones de abuso". Y en esa línea remarcó. De igual manera aclaró que, "la Educación Sexual que se dicte debe ser acorde a la edad, a la madurez y a la autonomía progresiva que tienen los niños y adolescentes".