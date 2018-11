Encontraron un clonador de tarjetas en un cajero del centro de Paraná

Autoridades del Banco de Entre Ríos denunciaron a la Policía y la Justicia la localización en un cajero automático de un dispositivo para poder obtener claves y datos de tarjetas que le permitan extraer dinero depositado.



El hallazgo se produjo en uno de los cajeros del Banco de Entre Ríos ubicado en peatonal San Martín y Urquiza. En el denominado Bersa Institucional, lo que demandó la intervención del personal de la División Seguridad Bancaria.



Un par de clientes intentaron retirar dinero de ese cajero, pero las tarjetas se calzaban o trababan, y no funcionaban correctamente.



Al llegar un empleado de la entidad financiera observó que había algo anormal en el frente del cajero, por lo que no dudó en avisar de la situación más que llamativa e irregular.



Personal especializado retiró la tapa y se encontró con un aparatito que contiene una cámara y un lector de banda magnética y una memoria micro cd.



Se recalcó, que el dispositivo en sí, es muy similar a una carcasa de las expendedoras de ticket.



El especialista informático indicó que el dispositivo cuenta con un circuito integrado a una batería y un lector de memoria, como también a una cámara y un micrófono.



En su interior, se localizó un soporte de plástico color verde, con una batería y un chip tipo lector que estaba adosado en la parte interna de la boca de ingreso de las ranuras de tarjetas.



Personal especializado de la Dirección de Inteligencia Criminal, Seguridad Bancaria y de Delitos Económicos comenzaron a trabajar en conjunto para tratar de ubicar al responsable del equipo, que por primera vez se encuentra uno en Paraná.



Para ello, se analizarán en detenimiento las cámaras de seguridad internas, como externas del banco para encontrar al posible responsable.



Según diario Uno, es el primer incidente de estas características en territorio entrerriano, y que hasta la fecha no hubo denuncias por la sustracción de dinero de cajeros automáticos.