Citarán a indagatoria a la pareja del enfermero militar hallado sin vida

Mauro Herrera, un enfermero militar que se desempeñaba en el Hospital Militar de Paraná, fue hallado sin vida en su casa de barrio CGT en la tarde del domingo 18. En un principio, el caso se presentó como una autodeterminación, pero su familia tiene dudas sobre la verdadera causa de su muerte."A 11 días de su muerte, va a empezar la investigación con el llamado a declaración indagatoria de su pareja, los vecinos del barrio, y todas las personas que tuvieron un último contacto con él", confirmó a, una de las primas de Herrera, una joven de nombre Romina.Además, se prevé que el teléfono celular del muchacho sea peritado este viernes.Otra de las novedades con las que cuenta la familia, es que la autopsia confirmó que la hora de muerte del enfermero se produjo "entre las 23.30 del sábado y las 00 del domingo". Es decir, "que no fueron 15 horas desde que fue hallado sin vida".Se recordará que para los Herrera, la presunción de suicidio nunca cerró. De hecho, el padre había asegurado aque "no había nada, ninguna situación" que pudiera haber llevado a su hijo a tomar tal determinación.En la oportunidad, también se habló de "una escena armada". "Una persona que se suicida no va a tener golpes en la cara y un corte en la garganta", había asegurado Claudio Herrera, el papá del joven."Fue su hermano menor el que lo encontró sin vida, y pudo entrar porque la puerta de la casa estaba abierta", señaló la prima del enfermero. Al tiempo que remarcó que en el dormitorio del joven "encontramos cigarrillos, un destornillador con sangre, estaba todo tirado, siendo que él era muy ordenado"."Estaba muy golpeado, tenía un corte en el cuello, el labio partido, el lado derecho del rostro estaba morado", detalló la joven respecto de sus dudas sobre la muerte de Mauro Herrera.Para desmontar esa escena de suicido, la prima de Herrera explicó que "el dormitorio es muy chiquito, y la cama de dos plazas, por más que se la corra en cualquier dirección, da para apoyar los pies desde el techo"."La familia sospecha de la pareja, que sería oriundo de Santa Fe, y además, porque se borró de las redes sociales", acotó al respecto.