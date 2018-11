Banda narco de Caudana: Pidieron desistir de testimonios para acelerar el juicio

Las escuchas

Las sospechas

Acotar la cantidad de testigos

Este jueves se realizó una nueva jornada del mega juicio que se sustancia para determinar la responsabilidad de Elbio Caudana y veintiún personas más en lo que sería una importante organización narco que se dedicaba a vender, al menudeo, la cocaína que Caudana traía a Entre Ríos desde Buenos Aires."Se produjeron las testimoniales de seis personas, tanto civiles como funcionarios que participaron de las tareas de inteligencia y de los procedimientos", explicó a Elonce TV, la abogada Corina Beisel, representante de algunos de los acusados.Entre las testimoniales que se escucharon este jueves, declaró el policía federal Gonzalo Alexis Mendoza, que forma parte de la brigada Paraná,, Rosalía Sanchez, que concluyeron en las detenciones.Mendoza avaló todo lo que declaró el policía Gustavo Pérez, hizo un relato muy similar, con las escuchas telefónicas lograron determinar el circuito de la droga que hacía Caudana. Además, también aportó que Caudana traía cocaína desde Escobar, provincia de Buenos Aires.De las escuchas, se estableció que en 2016 10 kilos de cocaína tenías un costo de entre 110.000 y 120.000 pesos.Mendoza dio cuenta de dos incidentes, uno en Viale cuando a Caudana lo detienen en un operativo policial y lo único que le detectan es el carné de conducir vencido. Con las escuchas, sabían que Caudana iba a llevar droga y como hipótesis sostienen que ese día del procedimiento en la Ruta 18, en Viale, su hijo Matías se llevó el auto y siguió con la droga.El otro procedimiento se realizó en la estación de servicios Shell en Villaguay, allí a Caudana se le secuestraron 10 kilos de droga que tenía ocultos en la carrocería y en los paneles del automóvil. En el procedimiento Caudana se puso nervioso y discutió con su pareja Rosalía Sánchez.Por otra parte, a instancias del presidente del tribunal, Roberto López Arango, se propuso a las partes intervinientes,y agregó que "la idea es que no se estire más allá de diciembre", aclaró la abogada.Al respecto, la doctora Beisel, sostuvo que la iniciativa "es viable, pero nosotros no vamos a desistir de los testigos civiles que participaron de los procedimientos, porque son los que legitiman o no, los actos y procederes en el caso, y por eso, necesitamos que concurran", afirmó y agregó que