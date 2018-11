Denuncia contra docente por acoso a una menor: Se aguardan medidas del CGE

Policiales Denuncian a docente de Paraná por acosar a través de internet a una adolescente

Qué es el "grooming"

Recomendaciones

El fiscal Pablo Zoff se refirió a la investigación que se sustancia en sede judicial respecto al docente sospechado de acosar a través de las redes sociales a una adolescente de 15 años a la que le había dados clases en la primaria.el programa que se emite porEn la oportunidad, confirmó que si bien la investigación comenzó hace pocos días, el contacto que hacía este docente con una alumna de 15 años, había sido "en el transcurso de este año". "El contacto a través de la red social se da porque se conocían".A través de las capturas de Facebook que se hicieron de las conversaciones que mantenían, se supo que el docente la invitaba a salir a comer, tomar helados y luego "conversar" a solas.Respecto de la situación del docente, que da clases en uno de los principales complejos educativos de Paraná, Zoff señaló que, "nos contactamos con personal del Consejo General de Educación para que ellos actúen preventivamente y adopten las medidas que crean correspondientes de acuerdo al régimen administrativo del CGE".Y en ese sentido, el fiscal explicó de qué se trata el delito conocido como "grooming". "Es un delito novedoso. Es el contacto a través de las redes sociales, o telefónico, con un menor de edad con la finalidad de cometer un delito contra la integridad sexual de ese niño o joven".El "grooming" está penado en el Código Penal argentino en el artículo 131. "Lo que se pretende es adelantar la punibilidad, es decir, castigar una conducta previa a la vulneración de la integridad sexual del niño con un abuso sexual"."Este delito suele darse por personas que a través de las redes sociales, porque hay perfiles de menores que están abiertos, y técnicamente no deberían tenerlos, pero van viendo los amigos de los amigos y así van captándolos a través de charlas que en un principio parecen inocentes pero que después van subiendo de tono", señaló el fiscal.En la oportunidad, recomendó que "es importante que los padres asuman la responsabilidad de tener un control, sobre todo en los más chicos"."El acceso de niños de 10 o 11 años a redes sociales implica el acceso a un mundo que tiene estos peligros de contactarse, no con la mejor gente", advirtió."A los chicos se les enseña que no hablen con extraños en la calle, y pareciera que en la red social todo vale porque están seguros en su casa, y no es así. Porque hay mucha gente que se vale de la seducción de la red social para consumar esta clase de delitos", recalcó el fiscal."Si hablamos de un niño de 10 años al que se le habilitó una red social, los padres deberían resguardar una contraseña y periódicamente ingresar para ver qué está haciendo y qué contactos tiene. En los casos de chicos más grandes, si no se quiere vulnerar su intimidad, los padres deberían mantener buenas charlas para advertir esta clase de conductas por parte de sujetos que puedan tener otras intencionalidades", insistió.