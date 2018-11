Video: El relato del comerciante que resistió un asalto a golpes con una fusta

Policiales Pretendieron asaltar un kiosco pero el dueño los corrió a rebencazos

Los ladrones huyeron

El relato del quiosquero

"El que venga, lo mato"

Sujetos pretendieron asaltar un comercio en Gualeguay, pero el dueño se defendió pese a queLos dos ladrones tenían colocadas caretas de plástico, similares a las utilizadas en la serie "La Casa de Papel", además, uno de los malvivientes tenía una camiseta de la selección argentina.Dos delincuentes armados ingresaron, el pasado lunes por la noche, al kiosco "Sal y Pimienta" y tras amenazar al dueño del comercio y a su esposa, le exigieron con violencia el dinero.Fue así que sorprendidos, los malvivientes comenzaron a retroceder, hasta que se retiraron del local. No contento con haberlos puesto en fuga, los persiguió en la vereda y con bronca, los invitó a que vuelvan.", dijo Jesús Cáceres y agregó que eran dos "encaretados, uno con un arma y uno tenía un palo. Me pegaron con el palo y pero", relató", dijo el quiosquero y agregó que los delincuentes lo golpearon en un brazo, en el hombro y en la cabeza.Contó que a uno de los sujetos, le sacó la careta de un fustazo y "ahí lo conocí, es del barrio", afirmó el comerciante a. "", afirmó Jesús y contó que hace apenas, tres meses que instalaron el quiosco en la zona."La verdad que no tengo miedo, pero tengo rabia.", concluyó Jesús.

Detenido

La policía fue alertada del hecho, y tras varias medidas investigativas solicitaron, en horas de la tarde, allanar una vivienda de la zona, en la cual se trató de ubicar a un muchacho de 24 años, apodado 'Gamba'.En el procedimiento se lo encontró con evidentes signos de haber recibido una golpiza en las últimas horas. Además, en la casa se secuestró una camiseta similar a la denunciada con el número 10 y el nombre de Messi, y una careta de plástico con las mismas características a la informada en el intento de asalto.