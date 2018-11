Se llevaba una moto a tiro en pleno centro y lo atrapó la policía

Foto 1/2 Foto 2/2

Un individuo amigo de lo ajeno, tras forzarle la traba, sustrajo una moto Zanella 110 que estaba estacionada en la puerta del Centro de Empleados de Comercio de la ciudad de Concordia, escapó con el rodado a tiro por calle Mitre y dobló por La Rioja pero personal de la policía se percató de que algo no estaba bien y lo detuvo.



Desde la policía reconocieron que en estos casos salen con la moto a cuesta hasta encontrar un escondite para sacarle la carcasa del frente, unir los cables y darle arranque.



Sobre el mal momento vivido, Patricia, la dueña de la motocicleta contó que "estaba trabajando en el Sindicato de Comercio y en la puerta de mi trabajo éste chorro me afanó moto, no se cómo hizo para arrancarla porque yo tengo la llave".



"Yo no sabía nada que me la había afanado. Por suerte la pude recuperar porque ya se la llevaba y es la segunda moto que me afanan estos tipos que se llevan lo que es tuyo", expresó con bronca.



Por su parte, el inspector Flores, quien estuvo a cargo de las actuaciones policiales en el lugar, indicó en diálogo con diario El Sol que "alrededor de las 10.30, se produce la reducción de un masculino quien llevaba una moto a tiro, y por llamados de vecinos se había manifestado que esa misma moto había estado estacionada en la parada del Sindicato de Comercio de calle Mitre, por tal razón al ver esta actitud, se hizo suponer una situación anormal y atípica que derivó en la posibilidad de poder detener la marcha y proceder a la identificación del masculino".



"Fueron dos femeninas de la sección minoridad las que hacen detener la marcha a este sujeto que al consultarlo sobre sus datos filiatorios y sobre la documentación de la motocicleta, manifestó que no las tenía y por esa razón se procedió a consultar cuál era el fin de la moto y no supo brindar las explicaciones del caso. Ante ello, se dio intervención al jefe de calle y se trató de determinar la real procedencia del rodado y cuando estábamos en dicho operativo se aproximó la damnificada acreditando la verdadera propiedad de la moto. Se le dio intervención a fiscalía quien ordenó el secuestro del rodado y la aprehensión del masculino por tentativa de robo en flagrancia", mencionó.



Finalmente, Flores agregó que "generalmente cuando sustraen un rodado de esta manera buscan un refugio donde nadie los vea para sacarle el frente y unir los cables para poderles dar arranque".