Bordeira expectante: el 30 de noviembre finaliza la prórroga de la Instrucción

Policiales Nahir Galaza tuvo una fuerte pelea en la cárcel con Griselda Bordeira

Griselda Bordeira se encuentra con prisión preventiva en la Unidad Penal Nº 6, procesada en la causa vinculada a la banda que lidera Daniel 'Tavi' Celis.En diálogo con, el abogado defensor de Bordeira, Boris Cohen, recordó que el 30 de noviembre finalizará la prórroga de la instrucción en la cual está involucrada la ex secretaria de seguridad municipal."Estamos en vísperas de la clausura de la instrucción y posterior pedido del fiscal de la elevación o no a juicio, para que la causa ingrese a la órbita de la esfera del tribunal oral federal para la concreción de un posible juicio. Esperando que se resuelva esta última etapa, veremos qué temperamento adoptarán las defensas en cuanto a oposiciones y excepciones que se puedan formular", aseveró.Según destacó Cohen, "la defensa argumentó en su momento durante la apelación ante la Cámara Federal de Apelaciones que había escasez probatoria, ante lo cual el fiscal, en cierto sentido, avaló lo manifestado cuando dijo que el grado de motivación era muy escaso y que debía profundizarse la investigación".Bordeira "amplió su declaración, ya estamos en la etapa final de esta causa, si es que no se prorroga en búsqueda de algún otro elemento", dijo asimismo.Para el letrado "la investigación no se ha profundizado con lo que tiene que ver con el delito de narcotráfico, se ha profundizado en otros aspectos que tienen que ver con la administración de la municipalidad, pero el tema no alcanza a Bordeira. Estamos ya en el final y creemos que pronto se va a llevar a juicio".