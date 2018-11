Confirman el altísimo poder destructivo de las 20 granadas halladas en Paraná

Policiales Hallaron una caja con 20 granadas en barrio Mosconi Viejo

El jefe de la División de Bomberos Zapadores de la Policía de Entre Ríos, Roberto Borré, confirmó el altísimo poder destructivo que tienen los "proyectiles anti tanque de fragmentación hallados" en Barrio Mosconi Viejo de la capital entrerriana. "Tienen carga los 20 que se encontraron. Están activos, pero se hallaban oxidados, en un cajón de manzanas", precisó."El poder que tienen es importante", refirió, al tiempo que expresó que son exclusivamente de uso militar. "Hoy los analizaremos mejor, pero no hay nada de qué preocuparse", manifestó.Precisó que la munición hallada "es de fragmentación, y debe tirarse con un fusil. No lo estaban manipulando. Lo que no hay que hacer es que se golpeen contra el piso. A todo esto, tomamos los recaudos del caso, para iniciar la pericia", confirmó el funcionario.En ese marco, admitió lo inusual del hallazgo debido a la cantidad de los mismos: "Escasamente, por ahí, se encuentra uno. Tal vez una granada. En este caso se encontraron 20", puntualizó.Sobre la procedencia del material, insistió: "son de utilización de las fuerzas armadas. No los usa la Policía. Ahora están dentro de una tolva para el transporte de esta clase de proyectiles".Interrogado acerca de si bandas narcos podrían usar estos explosivos, dado que los mismos fueron hallados cerca del lugar donde se hacía un procedimiento antidrogas, el Comisario indicó a radio: "A esto no lo puedo responder".