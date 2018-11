Reclamaron formalmente que Liliana Rivas vuelva a la cárcel

La Cámara de Casación resolverá en 20 días si revoca o no la prisión domiciliaria otorgada por el Juzgado de Ejecución de Penas a Liliana Rivas, condenada a prisión perpetua por el crimen de quien era su pareja, el ex basquetbolista Enzo Benedetich.



Este lunes se realizó la audiencia donde se puso en crisis el beneficio otorgado y para el cual desde la Fiscalía y la querella reclamaron que la mujer vuelva inmediatamente al penal. Liliana Rivas cumple prisión domiciliaria desde el mes de setiembre luego de que el Juzgado de Ejecución autorizara la medida que tiene como respaldo de seguridad el uso de la tobillera electrónica.



Según indicaron fuentes judiciales cumplirá prisión domiciliaria hasta que su hija cumpla 18 años. Se tuvo en cuenta que tras el fallecimiento de la mamá de Rivas, la chica quedó al cuidado de su abuelo, ya mayor y con muchos problemas de salud.



Justamente, la jueza Cecilia Bertora accedió al planteo de Rivas, de tener que estar en la casa para poder cuidar a su hija de 17 años, habida cuenta que no hay otro familiar que se pueda hacer cargo, sin olvidar que el abuelo de la adolescente, también se encuentra con importantes problemas de salud.



En la audiencia celebrada este lunes, la Cámara de Casación integrada por Marcela Badano, Marcela Davite y Hugo Perotti escuchó los argumentos críticos hacia el pronunciamiento de la Jueza de Ejecución, y entendieron que fue mal otorgado el beneficio.



Tanto el fiscal Lisandro Álvarez, como el querellante Marcos Rodríguez Allende entendieron que hay otros familiares del entorno de Liliana Rivas que están en condiciones de hacerse cargo del cuidado de la adolescente.



A paso siguiente la defensora Butazzoni, planteó el mantenimiento de la prisión domiciliaria por entender acreditado las dolencias de salud del abuelo de la menor, como el posible desamparo de la misma, en caso de no estar al cuidado de la madre.



Los vocales anunciaron que en los términos previstos de la ley, es decir 20 días, se dará a conocer el veredicto por el cual se dispondrá o no la revocatoria de la prisión domiciliaria, publica Uno.