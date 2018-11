Estuvo preso por querer matar a su ex mujer, recuperó la libertad y la asesinó

Foto: Fuente: Noticiasdel6

El hecho se registró en las últimas horas en la calle Mariano Moreno, a pocos metros del centro comunitario y de la Municipalidad de Aristóbulo del Valle, una localidad ubicada a unos 140 kilómetros de Posadas.



Fuentes policiales dijeron que todo comenzó minutos después de las 10, cuando efectivos de la comisaría local recibieron una llamada telefónica alertando sobre el hallazgo de un cadáver en plena vía pública. Los policías que llegaron al lugar encontraron tirada en el pavimento a Cecilia Krojoski (34), quien ya estaba fallecida y presentaba una puñalada.



De acuerdo a las primeras investigaciones, los testigos relataron que la mujer había sido atacada por su ex pareja, un hombre llamado Miguel F., de 34 años, quien le asestó una puñalada y, luego, huyó. Posteriormente, tras un intenso operativo encabezado por efectivos de la comisaría 1 y del Comando de la Unidad Regional XI, con colaboración de la división Investigaciones, el hombre fue detenido en cercanías a la Ruta Nacional 14.

Un vocero de la investigación precisó que Miguel F., el pasado 5 de noviembre "había recuperado la libertad tras purgar más de 3 años de condena por tentativa de homicidio y violencia de género en perjuicio de la misma víctima".



Por otra parte, fuentes de la investigación señalaron que de acuerdo a lo consultado con el juzgado de Familia local, actualmente no existía registro de trámite para una "prohibición de acercamiento" del hombre hacia la mujer y tampoco "requerimiento alguno a la Policía". Por estas horas, el femicida se encuentra detenido y próximo a declarar ante el juzgado en turno.



Misiones on Line.