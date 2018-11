Mató a su esposa en España, huyó y lo atraparon en una parrilla argentina

El sospechoso no ofreció resistencia al verse rodeado por varios agentes de civil de la Policía Federal. El ex militar estaba en la lista roja de Interpol a pedido del Juzgado de Violencia Contra la Mujer de Castellón.



La detención se concretó a partir de los datos aportados por la Guardia Civil de España, que alertó a las fuerzas argentinas sobre la huida del femicida hacia nuestro país. El detenido es el ex legionario José Luis Gallego Sánchez, de 40 años.



Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación detallaron que el prófugo es un hombre tatuado y violento. En Castellón (ciudad del este de España) está acusado de matar de varias cuchilladas a su pareja, Eva Bou Flor, de 35 años.



En un gran operativo de Interpol y en conjunto con funcionarios de la Guardia Civil española, el femicida fue localizado sobre la avenida Santa Catalina, a pocas cuadras del centro de la capital misionera, cuando se dirigía a una parrilla.



La búsqueda en territorio nacional se inició cuando funcionarios de la División Investigación Federal de Fugitivos tomó conocimiento de la presencia en nuestro país de un ciudadano español que había huido de ese país tras haber cometido un crimen violento.



De inmediato, se abrió un intercambio informativo con funcionarios españoles y los investigadores de la Guardia Civil, estableciéndose que Gallego Sánchez se hallaba en la provincia de Misiones. A partir de ese dato, se solicitó a Interpol la captura internacional, que finalmente se concretó este sábado.



Apenas concretado el operativo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich sostuvo que "este crimen tan aberrante no podía quedar impune. La investigación criminal y la articulación policial en el ámbito de Interpol nos permitieron conocer el paradero del prófugo. Hoy está donde debe estar: a disposición de la Justicia".



La agencia EFE señaló que el ex legionario español tenía antecedentes por violencia machista con una pareja anterior. La víctima del femicidio por el que era buscado no había radicado ninguna denuncia.



El detenido quedó alojado a disposición de la jueza federal María Victoria Skanata, quien deberá determinar en su momento la procedencia de la extradición a España.

Clarín.