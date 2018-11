Escupió, insultó e intentó agredir a su ex pareja

Personal policial dependientes de Comisaria Decimoquinta, pasadas las 21:30 horas de ayer, fueron comisionados desde la sala de tráfico del 911,



Personal de la Comisaría 15 de la capital entrerriana debió acudir el sábado, pasadas las 21 30, a la intersección de calle 2 de Abril y Sevilla, donde una mujer era víctima de violencia por parte de su ex pareja.



Al hacerse presente en el lugar, los uniformados demoraron a un hombre de 34 años de edad, para luego de esto entrevistarse con una mujer, quien manifestó que su ex pareja se había apersonado en aparente estado de ebriedad, intentando agredirla, escupiéndole la cara, como así también la había manifestado todo tipo de insultos.



Asimismo, la víctima informó a los efectivos que su ex pareja posiblemente tendría prohibición de acercamiento.

Ante lo narrado, los agentes corroboraron lo informando por la víctima. En tanto, informaron de la situación a la Fiscalía de Género, disponiendo que el agresor sea alojado en Alcaidía de Tribunales por el supuesto delito de desobediencia judicial.